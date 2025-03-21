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ТАСС

Эксперт Железняков объяснил различия в оплате труда космонавтов и астронавтов

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Астронавт корабля CST-100 Starliner Сунита Уильямс, спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт корабля CST-100 Starliner Бутч Уилмор (внизу)
Астронавт корабля CST-100 Starliner Сунита Уильямс, спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт корабля CST-100 Starliner Бутч Уилмор (внизу).
Источник изображения: Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Историк космонавтики рассказал, что Уильямс и Уилмору вообще не полагались сверхурочные за дополнительные девять месяцев на орбите

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские космонавты, работая на Земле и в космосе, получают разную зарплату, в то время как работа американских астронавтов оплачивается одинаково, где бы они не находились. Об этом в беседе с ТАСС рассказал историк космонавтики Александр Железняков.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что NASA не доплатило примерно $1,4 тыс. астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые из-за неисправности корабля провели на Международной космической станции девять месяцев вместо запланированных восьми дней.

"У нас система оплаты труда космонавтов отличается от той, которая в Соединенных Штатах. Там любой член отряда получает одну и ту же сумму, независимо от того, находится ли он на Земле или совершает космический полет - это государственные служащие, у них так положено", - сказал Железняков, комментируя публикацию NYT.

При этом, добавил эксперт, в России космонавты получают одну сумму в период подготовки, а перед началом космического полета подписывают контракт, в котором обозначена сумма, а также условия ее повышения - например, выход в открытый космос.

Железняков отметил, что Уильямс и Уилмору вообще не полагались сверхурочные за дополнительные девять месяцев на орбите, поскольку в их работе такого понятия нет - недоплаченная сумма является командировочным пособием на мелкие траты и составляет меньше процента от их зарплаты.

"Наверное, что-то непредвиденное предусмотрено в их договоре, но это небольшая сумма. Я считаю, это дело яйца выеденного не стоит", - заключил он.

О миссии корабля Boeing Starliner

19 марта на Землю вернулся космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9. В ее состав вошли космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты NASA Уилмор, Уильямс и Ник Хейг. Уилмор и Уильямс прибыли на МКС в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, который 5 июня 2024 года был запущен корпорацией Boeing. Планировалось, что они пробудут на орбите до 14 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 18 июня, потом - на 26 июня, а затем - на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 весной 2025 года. 

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