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ТАСС

Патрушев: в 2024 году запущено шесть новых метеоспутников

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Их общее число достигло 20, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Шесть новых метеорологических спутников запущено в России в 2024 году, их общее число достигло 20, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. Об этом вице-премьер говорил на заседании коллегии Росгидромета.

"В 2024 году было запущено шесть метеорологических спутников, и совокупно их стало 20. В 2025 году запланирована подготовка к проведению летных испытаний еще нескольких космических аппаратов", - приводит пресс-служба слова Патрушева.

Как отметил вице-премьер, на Адмиралтейских верфях за счет федеральных средств была построена ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" - уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. В 2024 году на ее базе завершилась первая дрейфующая арктическая полярная экспедиция, сейчас платформа находится во второй экспедиции. Она даст возможность получить дополнительные данные по территориям, которые никогда прежде не обследовались российскими учеными.

В 2025 году специалисты российской антарктической экспедиции уже полностью переехали на новый зимовочный комплекс станции "Восток" в Антарктиде. Станция оснащена самым современным оборудованием, благодаря чему полярники могут комфортно работать, полностью обеспечивая исследования. В октябре прошлого года было заложено судно "Иван Фролов", которое будет самым большим в мире научно-экспедиционным судном для Антарктики.

Росгидрометом в рамках реализации поручения президента России создана государственная система инструментального мониторинга многолетней мерзлоты. Благодаря ей впервые появилась возможность следить за динамикой мерзлоты.

Патрушев также указал, что по поручению президента РФ на повышение уровня зарплат работников Росгидромета в ближайшие годы будет выделено 24 млрд рублей, а для создания системы качественной подготовки кадров по поручению правительства разрабатывается отдельная дорожная карта. 

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
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