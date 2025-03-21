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«Красная Армия» в последнем туре МХЛ вырвала первую строчку на Западе

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ХК Красная Армия
Молодежный хоккейный клуб «Красная Армия».
Источник изображения: https://userapi.com/

Параллельно с ЦСКА в КХЛ свои турнирные задачи 19 марта 2025 года решал молодежный клуб «Красная Армия». Юные «Армейцы» в Беларуси встречались с «Динамо-Шинник», и по результатам этого матча должна была решиться судьбу первой строчки в турнирной таблице Западной конференции дивизиона «Серебро». Вскоре в МХЛ стартует плей-офф, в котором примут участие лучшие команды России и Беларуси. Самое время активировать бонус за регистрацию без депозита на портале Metaratings, чтобы быть готовым сделать бесплатное пари на матч с участием любимого клуба.


Главным конкурентом «Красной Армии» в дивизионе «Серебро» в этом сезоне стал «Динамо-Шинник», представляющий республику Беларусь. В текущей кампании эти команды уже встречались три раза, и в двух случаях сильнее оказалась команда из Москвы.


Четвертая встреча состоялась в Бобруйске. Для завоевания первой строчки по итогам регулярки «Красной Армии» нужна была только победа, и столичный клуб в уверенном стиле выполнил поставленную задачу. Голы Окунева, Матвейко (дубль), Майстренко и Шуравина принесли юным «Армейцам» победу со счетом 5:1.

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