ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче Континентальной Хоккейной Лиги

19 марта 2025 года состоялся матч очередного тура регулярного сезона КХЛ, в котором в Москве встречались местный ЦСКА и ярославский «Локомотив». С турнирной точки зрения, этот поединок был важнее для «Армейцев», которые еще не решили все задачи. Любой поклонники армейского коллектива мог использовать макслайн фрибет с портала Metaratings, чтобы сделать бесплатный прогноз на это событие.

Обе команды не стали торопить события, и первый период прошел в равной борьбе. Первую заброшенную шайбу зрители увидели на 24-й минуте – «Локомотив» вышел вперед после точного броска Максима Березкина в большинстве. До конца второго периода гостям из Ярославля удалось удвоить преимущество благодаря голу Александра Полунина.

За 7 минут до финального свистка ЦСКА возродил интригу, автором первого гола «Армейцев» в этом матче стал Денис Гурьянов. Однако добыть очки в домашнем поединке против финалиста Кубка Гагарина все же не удалось – гол Георгия Иванова в концовке встречи установил окончательный счет 3:1 в пользу «Локомотива». В двух заключительных турах регулярного сезона КХЛ ЦСКА предстоят матчи против минского «Динамо» и подмосковного «Витязя».