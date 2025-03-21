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ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче Континентальной Хоккейной Лиги

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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив в матче Континентальной Хоккейной Лиги.
Источник изображения: Континентальная Хоккейная Лига

19 марта 2025 года состоялся матч очередного тура регулярного сезона КХЛ, в котором в Москве встречались местный ЦСКА и ярославский «Локомотив». С турнирной точки зрения, этот поединок был важнее для «Армейцев», которые еще не решили все задачи. Любой поклонники армейского коллектива мог использовать макслайн фрибет с портала Metaratings, чтобы сделать бесплатный прогноз на это событие.


Обе команды не стали торопить события, и первый период прошел в равной борьбе. Первую заброшенную шайбу зрители увидели на 24-й минуте – «Локомотив» вышел вперед после точного броска Максима Березкина в большинстве. До конца второго периода гостям из Ярославля удалось удвоить преимущество благодаря голу Александра Полунина.


За 7 минут до финального свистка ЦСКА возродил интригу, автором первого гола «Армейцев» в этом матче стал Денис Гурьянов. Однако добыть очки в домашнем поединке против финалиста Кубка Гагарина все же не удалось – гол Георгия Иванова в концовке встречи установил окончательный счет 3:1 в пользу «Локомотива». В двух заключительных турах регулярного сезона КХЛ ЦСКА предстоят матчи против минского «Динамо» и подмосковного «Витязя».

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