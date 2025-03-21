В США допустили удар украинского «Длинного Нептуна» по Москве

19FortyFive: Украинская ракета «Длинный Нептун» может ударить по Москве

Украинская дозвуковая крылатая ракета «Длинный Нептун» может нанести удар по Москве, допускает 19FortyFive.

Обозреватель американского издания Исаак Зейтц напоминает, что основанная на советских разработках ракета «Нептун» изначальна была предназначена для поражения морских целей. «Дозвуковая скорость и низковысотный профиль полета затрудняют ее обнаружение и перехват, что повышает ее эффективность против морских целей», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что ракета на основном участке траектории использует инерциальную навигацию, тогда как на конечном задействует активное радиолокационное самонаведение. «Вариант для совершения наземных атак оснащен новой системой наведения и впервые был принят на вооружение в 2023 году», — говорится в публикации.

Зейтц пишет, что этот вариант ракеты, известный как «Длинный Нептун», «имеет увеличенную дальность полета до 1000 километров, что позволяет ему поражать цели в глубине территории противника, например, в самой Москве».

Тем не менее автор сомневается, что «Длинный Нептун» будет использоваться украинской стороной для ударов по целям в столице России, которая защищена надежной противовоздушной обороной. «Скорее всего, ракета будет использоваться для поражения нефтеперерабатывающих заводов и крупных группировок войск противника», — пишет обозреватель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета «Длинный Нептун» прошла испытания и успешное боевое применение.