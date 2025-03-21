Yahoo News Japan: поставки истребителей F-16 уже не помогут Украине

Европа недаром затягивала с поставками F-16 на Украину, она явно рассчитывала на определенный сценарий, пишет Yahoo News Japan. Сейчас о любой помощи Киеву говорить бесполезно — "поздно пить боржоми", отмечают японские эксперты. ЕС лишний раз доказал, что международная политика крайне безжалостна.

Февраль этого года вселил надежду на окончание украино-российского конфликта: после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным события начали развиваться стремительно. Произошла эпохальная ссора в Овальном кабинете, повлекшая за собой приостановку Соединенными Штатами военной помощи Украине. Затем стрелка качнулась в другую сторону, и 11 марта официальный Киев "порадовал мамочку", объявив о готовности заключить 30-дневное перемирие.

Еженедельное издание PURE NEWS подготовило редакционную статью на тему актуальности поставок на Украину истребителей F-16. Не слишком ли поздно будет их задействовать? Что произойдет с эскадрильей F16 в сложившихся обстоятельствах? Давайте порассуждаем.

Воздушные силы Украины оснащены устаревшими самолетами, оставшимися еще со времен Советского Союза. По оптимистичным предположениям Киева, поставка Евросоюзом подержанных истребителей F-16 позволила бы Украине хоть как-то противостоять нынешним ВВС России.

В какой-то момент было заявлено, что для ведения боевых действий на линии фронта понадобятся четыре эскадрильи общей численностью в 100 самолетов F-16. Сообщалось, что на сентябрь 2024 года в эксплуатации находилось 10 самолетов. Еще 16 истребителей Запад передал Украине в марте этого года. На данный момент украинская авиация богата 15 самолетами (один F-16 уже успели сбить).

Начать следует вот с чего. Какого типа истребители F16 были получены Украиной? Фотожурналист Тэцуя Какитани посетил все авиабазы стран-соседей Украины, в том числе, в Беларуси, Польше, Румынии, Словакии, Болгарии и Грузии, за исключением зон военных действий. По его словам, на вооружении ВСУ состоят истребители F16C Block 20.

Тэцуя Какитани: Это устаревшая модель истребителя F16, который был модифицирован и оснащен современными ракетами средней дальности AMRAAM (расчетная максимальная дальность 180 километров). Это самолет типа MLU. Его технические возможности сравнимы с истребителями F16, которые находятся на вооружении ВВС США.

Как же используются эти истребители сейчас?

По мнению Тэцуя Какитани, сейчас военно-воздушные силы Украины вынуждены беречь имеющиеся у них истребители, чтобы избежать проблем с амортизацией.

Тэцуя Какитани: При помощи средств РЭБ типа ALQ131 ведется подавление и уничтожение российских ракетных объектов. Небольшое количество самолетов также выполняет задачи поддержки с воздуха, осуществляет бомбардировки и выполняет функцию сопровождения. Однако в состав ВСУ не входят самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения системы АВАКС. Поэтому, я полагаю, истребители летают там, куда не могут залететь самолеты противника, чтобы избежать воздушного боя с ВВС РФ. Так что территорию Украины эти истребители точно не покинут.

Тем временем проявили щедрость французы: 9 многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 поставлены Украине. Что же это за истребители такие?

По словая Тэцуя Какитани, Mirage 2000-5 — это реактивный истребитель четвертого поколения с треугольным крылом типа Delta. Оснащены крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow (дальность 250 километров) и авиационными ракетами средней дальности MICA (дальность 80 километров).

В данном случае все девять истребителей Mirage 2000-5 будут оснащены ракетами Storm Shadow и двумя ракетами MICA для самозащиты. Кроме того, бомбардировочную группу будут сопровождать 15 самолетов F-16, способные наносить авиаудары на полной мощности в ходе группового полета.

Тэцуя Какитани: Я не думаю, что это будет пакетный рейс, как, например, авиационное крыло самолетов палубной авиации. Скорее, это будет смесь операций по уничтожению и подавлению, поддержка с воздуха, бомбардировки и сопровождение. В случае отсутствия угроз с воздуха, это будет бомбардировочная миссия одного самолета.

Такая скромная авиаоперация не способна изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

По словам Тэцуя Какитани, ряд истребителей F16 находится в ремонте, так что, учитывая интенсивность эксплуатации, в строю находится не более трети самолетов.

Это максимум пять истребителей F16. Если самолеты Mirage находятся в аналогичном состоянии, то в небо сейчас способны подняться лишь три из них. Итого восемь истребителей на весь парк ВВС Украины.

Сейчас, по-видимому, уже поздно об этом говорить, но давайте все же попробуем порассуждать, сколько истребителей F16 и Mirage 2000 понадобилось бы Украине для победы над Российской Федерацией?

Тэцуя Какитани: Не знаю, можно ли употребить здесь термин "победа"... По данным CNN, всего предполагалось поставить Украине 95 истребителей F-16 и 24 самолета Mirage 2000. Однако на это потребовалось бы как минимум три года. Полагаю, в течение следующих нескольких лет Украине могут передать в общей сложности 111 истребителей F16.

Итого, получается, что максимальное количество истребителей F16 не превысит 135 единиц. Вот уж иначе не скажешь: великолепные, грандиозные украинские ВВС. Тем временем неясно, будет ли вообще существовать Украина через три года.

"Боржоми пить уже поздно": еще один довод в пользу позиции

Между тем, появились сообщения о том, что Израиль поставил Украине 60 комплексов ПВО Patriot. Может быть, это дополнит систему ПВО на базе F16? Ну хоть каким-нибудь образом пойдет на пользу?...

Однако Масаки Сугияма (генерал-лейтенант в отставке), служивший командиром 302-й эскадрильи на авиабазе Наха Воздушных сил самообороны Японии, твердо заявляет: "Скорее всего, речь идет не о 60 комплексах ПВО Patriot, а всего лишь о 60 ракетах для них".

Это количество ракет российской авиации — на один зубок.

Я спросил офицера Сугияму: Что вы предприняли бы на месте командира эскадрильи F-16 в украинских ВВС?

Масаки Сугияма: Прежде всего, укажу на одно принципиальное упущение. Отличием нынешнего конфликта на Украине стало полное отсутствие скоординированных боевых действий. В конечном итоге воздушные бои превратились в своего рода партизанские вылазки. С другой стороны, на вооружении ВВС РФ находится мощнейший арсенал зенитно-ракетного вооружения, оставшийся еще с советских времен. Им было чем прикрыть свои наземные войска, и большинство самолетов украинских ВВС были сбиты. Однако страны Восточной Европы, входившие в состав бывшего Варшавского договора, предоставили ВВС Украины старые советские самолеты, чтобы хоть как-то помочь тем преодолеть кризис".

Об этом издание PURE NEWS упоминало в предыдущих статьях.

Масаки Сугияма: По мере развития конфликта страны запада НАТО начали поставлять Киеву устаревшие F-16. Украина заявила, что истребители F-16 будут готовы к боевым действиям в течение четырех месяцев после поставки, но это мнение не разделяется экспертами в области ВВС.

После начала обучения в Воздушных силах самообороны Японии пилоты могут участвовать в полномасштабном бою с участием двух самолетов только после того, как станут ведущими в строю из двух самолетов. Добиться этого всего за четыре месяца попросту невозможно.

Кроме того, истребители — это всего лишь машины. Они могут выйти из строя прямо на взлете. В украинских ВВС также отсутствует необходимая система материально-технического обеспечения: запасные детали и технические возможности на местах.

Да, украинской стороне были поставлены истребители Mirage 2000, но чем новее поколение самолетов, в первую очередь я говорю о поколении 4 и 4++, тем сложнее обслуживать его электронную начинку. Будь у ВВС Украины хоть 100 самолетов, хоть 200: вряд ли они смогли бы эффективно ими воспользоваться.

— Что же получается? Военно-воздушные силы ВСУ нынче не более чем детское пугало?

Масаки Сугияма: Самолетов, способных вести бой, откровенно мало. Сформировать истребительно-бомбардировочное крыло и выйти на уровень нанесения авиаударов представляется невероятно сложным.

Более того, сейчас украинские истребители размещены в самых разных укромных местечках. Украина использует в качестве взлетно-посадочных полос луга, леса и прямые бетонные дороги. В окрестностях тут и там прячутся истребители: это позволяет им укрыться от глаз российских ВВС.

Так что истребители F16, так щедро предоставленные союзниками, вовсе не будут сосредоточены в одном месте. Они, наоборот, рассредоточены. Крайне маловероятно, что истребители взлетят все разом, соберутся в воздухе и сформируют строй. Я не думаю, что они смогут создать истребительно-бомбардировочную коалицию и нанести широкомасштабный авиаудар по территории противника".

А если все же получится использовать поставленные самолеты?

Масаки Сугияма: Представьте, что на лугу, в высокой траве прячется кролик (это будет истребитель F16 или Mirage 2000). Он затаился в засаде. Если что-то произойдет, он выскочит из своего убежища. Под словом „что-то“ я подразумеваю сигнал воздушной тревоги.

Сейчас Киев сосредоточил всю имеющуюся у него авиационную мощь на противовоздушной обороне. Скоро им станет не до крылатых ракет и дронов, лишь бы не попасть в зону действия средств ПВО противника. Другими словами, истребители F16 и Mirage 2000 в лучшем случае будут применены на территории Украины.

— Сосредоточатся ли ВВС РФ на борьбе с украинскими средствами ПВО, вот в чем вопрос...

Масаки Сугияма: Не думаю. Единственное, что более-менее удалось украинским войскам, это занять Курск. Сейчас российские военные отвоевывают эту область назад.

По сообщениям на 14 марта, 86% территории, первоначально оккупированной украинскими войсками, были отвоеваны российскими ВС, а оставшиеся 14% все еще удерживаются.

Украина могла бы воспользоваться этим в качестве своего рода условия для обмена территориями, при условии, что переговоры пройдут в ближайшее время. Пригрозить, что ее военно-воздушные силы задействуют всю боевую мощь, накопленную на текущий момент. Думаю, ставка была на это.

— Какие конкретные меры будут предприняты?

Масаки Сугияма: Предполагается скрыть истребители, отвечающие за противовоздушную оборону, от глаз ВС РФ. Времени на отработку действий атаки у украинцев нет, поэтому действовать придется буквально на ходу. Хотя стратегии уже прорабатывались и в теории каждый пилот истребителя знает свою задачу.

Несмотря на наличие у ВСУ современного высокоточного оружия большой дальности, нынешний уровень подготовки не позволяет использовать его системно. В Курсе его применить не получится.

Таким образом, выходит, что истребители F16 и Mirage 2000 могли бы патрулировать всю линию фронта протяженностью в тысячи километров, но вместо этого они будут задействованы в Курской области, причем каждый по отдельности?

Истребитель F-16 несет в общей сложности восемь бомб малого диаметра (SDB) GBU-39 весом около 130 кг на двух подкрыльевых балочных держателях. При точном наведении радиус погрешности составляет от 5 до 8 метров, максимальная дальность стрельбы −110 километров. Такая бомба может пробить железобетон на глубину 1,8 метра. Истребитель Mirage 2000 оснащается ракетами Storm Shadow с дальностью полета 250 километров. Целью атак предположительно могут являться российские военные штабы и склады материально-технического обеспечения за линией фронта.

Однако российские войска под Курском действовали быстро. По сообщениям от 11 марта, уже 9 марта ВС РФ окружили десять тысяч украинских солдат, пытаясь отрезать им путь отступления.

Накануне, 10 марта, украинские ВВС задействовали истребители МиГ-29. Ангар с бронетехникой в осажденной деревне Тёткино был точечно обстрелян авиабомбами GBU-62 JDAM-ER. Атаку возглавили истребители МиГ-29, опережая F-16 и Mirage в ходе бомбардировок наземных целей.

— Могла ли информация о целях быть получена из французских и британских источников?

Масаки Сугияма: Думаю, это маловероятно. Для наведения используется информация о движущихся целях и мобильных пуско-заряжающих установках, которые можно отследить через Starlink в момент запуска. Именно такие цели будут выбраны для бомбардировки.

Я считаю, что точки, по которым отстрелялись МиГ-29, были отслежены украинскими спецслужбами или спецподразделениями. Главное, учитывать, что это вовсе не самоотверженный последний рывок, не отчаянная авантюра храбрецов, а всего лишь очередная атака с применением того немногого оборудования, которое на тот момент было у ВСУ в запасе.

Полноценная атака была бы более сконцентрированной, в ней, скорее всего, были бы задействованы истребители F16 или Mirage 2000. ВСУ бросят в бой все имеющиеся у них боеприпасы и снаряжение только если поймут, что конфликт практически окончен и у них нет даже нескольких месяцев.

— Россия потребовала вывести украинские войска из западной части Курской области в качестве условия проведения переговоров на высшем уровне с Соединенными Штатами Америки. Будут ли ВСУ стоять до последнего?

Масаки Сугияма: Российские вооруженные силы на данный момент не готовы брать пленных.

Боевые действия на собственной территории расцениваются Кремлем не как война, а как антитеррористическая операция. Те украинские солдаты, что находятся в Курской области, не военные, а террористы. А террористов в плен берут неохотно.

Тянет ли Украина время? Вряд ли ей это поможет. Сейчас они могут либо договориться, либо отступить. Других вариантов нет.

— Получается, что поезд уже ушел.

Масаки Сугияма: Если говорить о поставках истребителей F-16, то да. Уже слишком поздно. Но Европа недаром так затягивала с поставками, они явно рассчитывали на такой сценарий. Вполне вероятно, что такая позиция по мирным переговорам была спрогнозирована.

Международная политика — крайне черствая и безжалостная штука. Сейчас страны явно демонстрируют четкую позицию: для Украины уже слишком поздно. Пока я писал статью, ситуация снова изменилась.

Что нам завтра принесет мир — остается неизвестным.

Информация о авторе:

Такао Коминэ родился в Кобэ в 1959 году. С сентября 2001 года пишет для издания PURE NEWS статьи на военную тематику. Прекрасно разбирается в военной технике и истории, глубоко изучал спецподразделения разных стран. Член Гильдии кинорежиссеров Японии. Член Союза писателей-детективов Японии. Преподавал в университетах Досися и Цукуба как приглашенный специалист. Среди его книг — "Военная наука: новый подход" (издательство "Асука"), "Воскресшие крылья: F-2B — возрождение после цунами", "Вечные крылья: F-4 Фантом", "Крылья орла: истребитель F-15", "Синие крылья: Blue Impulse", "Красные крылья: подразделение Aggressor" и "Конфликт на Украине глазами профессионального военного" (издательство "Намики Сёбо") и многие другие.