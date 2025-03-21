Срыв атакой: при налете киевских БПЛА на Энгельс пострадали школа и детсады

ВСУ продолжают посылать свои беспилотники на территорию РФ в разгар переговоров Москвы и Вашингтона

В ночь на 20 марта Саратовская область подверглась самому массовому налету с начала СВО — ее атаковали более полусотни украинских БПЛА. В результате удара ВСУ в городе Энгельс пострадали два детских сада, школа и горбольница №1. В районе объявлена эвакуация и режим ЧС регионального характера после возгорания на военном аэродроме, сообщили местные власти. О том, какие дроны мог использовать Киев для нанесения удара, его последствиях и о желании украинского руководства сорвать переговоры России и США — в материале «Известий».

Саратов и Энгельс

В ночь на 20 марта российские силы ПВО уничтожили 132 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Саратовская область подверглись самой массированной атаке БПЛА с начала СВО — над регионом сбили 54 летательных аппарата. На территории аэродрома в Энгельсе Саратовской области произошло возгорание, а в самом городе частично выбило окна в городской клинической больнице № 1, двух детских садах и школе. К счастью, детей в учреждениях в этот момент не было, но два человека, по предварительным данным, обратились за медицинской помощью — об этом рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем официальном Telegram-канале.

Выбитое окно в городской клинической больнице № 1 Энгельса Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Он подчеркнул, что «в целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ».

В садоводческих некоммерческих товариществах оказались повреждены порядка 30 дачных домов, там нескольким жителям также понадобилась медпомощь. В Энгельсском районе области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Следственный комитет России проведет расследование по факту атаки украинских БПЛА в Саратовской области, сообщает ведомство.

В Воронежской области, по информации губернатора Александра Гусева, средствами ПВО и РЭБ в трёх районах и двух городских округах, включая областной центр, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Кроме того, 22 дрона было уничтожено над территорией Белгородской области, девять — над Ростовской областью, три — над Курской областью и Республикой Крым, один — над Липецкой областью.

Украинцы устали от боевых действий

С начала СВО украинские беспилотники не раз совершали налеты в район Энгельса и Саратова, напомнил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Здесь находится аэродром, с которого работают наши дальние бомбардировщики, наносящие удары крылатыми ракетами в глубь территории противника, — уточнил он. — Их здесь интересует вся инфраструктура, так или иначе связанная с авиацией.

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Эксперт отметил, что налеты не прекратятся: обещать украинская сторона может что угодно, но держать слово она не будет.

— Со времен Минских соглашений Киев знает, что договоренности соблюдать им не обязательно. Они действуют по принципу «слово дал — слово взял», и за сказанное они не отвечают. Их Запад приучил к тому, что за это им ничего не будет, и менять свое поведение они не собираются, — отметил Владислав Шурыгин.

Ни Украина, ни Европа не хотят мира, потому что для Зеленского мир — это конец его политической карьеры, объяснил «Известиям» экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник.

— Украинцы уже устали от боевых действий, но для Зеленского их продолжение — единственная форма удержать власть, поэтому он вместе с европейцами заинтересован в ее продолжении, — считает он.

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia Источник изображения: iz.ru

Владимир Олейник напомнил, что Владимир Путин, пообещав прекратить удары по украинской топливно-энергетической инфраструктуре, отдал приказ сбить уже летящие дроны, нацеленные на украинские объекты, и это было сделано.

— Зеленский же пошел по другому пути: согласился, но начал петлять и оттягивать время, — подчеркнул бывший украинский депутат. — И сразу после разговора Путина и Трампа ВСУ атаковали объект нефтепереработки на Кубани, а сегодня совершили очередную провокацию. Зеленский будет делать все для того, чтобы сорвать договоренности Трампа и Путина. Это стратегия украинских спецслужб — не допустить ни перемирия, ни прочного мира.

БПЛА «Лютый»

Для ударов по удаленным объектам ВСУ используют БПЛА типа «Лютый», объяснил редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

— Расстояние от Украины до Саратова и Энгельса — более 600 км, — пояснил он. — Обычно к таким удаленным целям у ВСУ летают беспилотники типа «Лютый». Кроме того, противник мог применить и беспилотники какого-то нового типа, о которых мы пока ничего не знаем.

По словам эксперта, «Лютый» — одна из самых распространенных сегодня машин у ВСУ.

— Это достаточно простой БПЛА и его выпуск налажен на Украине. Вероятно, их выпускают десятками в месяц. «Лютый» несет достаточно серьезную боевую нагрузку в несколько десятков килограмм. И повреждения, которые он наносит, довольно серьезные, — пояснил эксперт.

Украинские БПЛА типа «Лютый» Источник изображения: Фото: TASS/AP

Этими БПЛА может управлять оператор или они идут по маршруту, используя системы спутниковой навигации, отметил Дмитрий Корнев.

— Цели, по которым они применяются, как правило, площадные, — объяснил он. — Они отлично подходят для ударов по объектам нефтегазовой и энергетической инфраструктуры. При таких атаках не требуется высокая точность. БПЛА нужно просто попасть в периметр атакуемого объекта. Их сборка, при наличии комплектующих, может производиться в кустарных условиях, практически в любых фабриках или гаражах. Точки производства этих дронов разбросаны по всей Украине, поэтому их достаточно сложно найти и уничтожить.

Удары Киева по энергетическим объектам

В ночь на 19 марта киевский режим совершил очередную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа на расположенный в Краснодарском крае объект энергетической инфраструктуры, несмотря на согласие Зеленского не бить по таким объектам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Источник изображения: iz.ru

«Известия» писали, что это логистический узел обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Из-за падения украинского дрона произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тыс. кв. м. Жертв среди работников предприятия нет.

Богдан Степовой