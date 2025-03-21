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ТАСС

Шойгу: Армении придется ввести санкции против РФ, если она вступит в ЕС

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ ТАСС

Как отметил секретарь Совета безопасности РФ, Еревану также придется присоединиться к поставкам оружия Киеву

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вступление Армении в Евросоюз будет означать для нее необходимость присоединиться к антироссийским санкциям и поставкам оружия Украине, предупредил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Армения должна будет присоединиться к европейским санкциям и военно-политическим решениям Евросоюза, в том числе в рамках таких инструментов, как Общая политика безопасности и обороны ЕС, а также Европейский фонд мира. Этот фонд финансово поддерживает вооруженные силы нацистского режима на Украине", - сказал он журналистам.

Таким образом, отметил Шойгу, Армения в случае возможного вступления в Евросоюз не только столкнется с экономическими проблемами, но и будет вынуждена присоединиться к введению антироссийских санкций, Брюссель станет настаивать на этом.

Как отметил Шойгу, эти шаги будут направлены не только против России и Белоруссии, но и против Ирана, товарооборот Армении с которым по итогам 2024 года составил более $737 млн. 

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