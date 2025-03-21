Войти
Lenta.ru

В Белоруссии испытают тепловизор для крупнокалиберного «Корда»

506
0
0
Фото: Mil.ru / Wikipedia
Фото: Mil.ru / Wikipedia.

ВВ МВД Белоруссии испытает тепловизионный прицел для пулемета «Корд»

Одно из подразделений спецназначения внутренних войск (ВВ) МВД Белоруссии испытывает тепловизионный прицел для крупнокалиберных пулеметов «Корд» и НСВ. Об этом сообщает Telegram-канал «Я-военный.Бел».

Отмечается, что прибор позволяет поражать цели в полной темноте на дистанции до двух километров. Дальность обнаружения живой силы противника составляет 2,5 километра, транспорта — до трех километров.

Автономный прицельный комплекс оснащен лазерным дальномером с дальностью измерений до трех километров и системой быстрого ввода баллистических поправок. Отмечается, что изделие уже проходит апробацию в зоне проведения специальной военной операции.

В феврале в России заметили установленный в кузове пикапа авиационный пулемет ЯкБ-12,7, который используют охотники за дронами. Оружие получило тепловизионный прицел с монитором. Четырехствольный пулемет обеспечивает высокую плотность огня, которая повышает эффективность стрельбы по малоразмерным целям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Корд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 16:09
  • 163
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 21.03 15:41
  • 8171
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 13:27
  • 2
Шойгу отметил совершенный уровень российского вооружения
  • 21.03 13:22
  • 1
Нас опять пытаются обмануть: военкор прокомментировал договорённость не наносить удары по объектам энергетики
  • 21.03 13:14
  • 40
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 21.03 12:04
  • 2
Срыв атакой: при налете киевских БПЛА на Энгельс пострадали школа и детсады
  • 21.03 02:17
  • 1
«Невыполнимая» идея: Зеленский обсудил с Трампом передачу ЗАЭС под контроль США
  • 21.03 01:55
  • 1
Путин не только не пошел на уступки по Украине, но еще жестче настаивает на своем (The New York Times, США)
  • 20.03 19:44
  • 2
Показан первый полёт американского истребителя F-15EX
  • 20.03 13:57
  • 8609
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.03 11:39
  • 1
СТАН импортозаместил производство ключевых компонентов для авиационных станков
  • 20.03 09:40
  • 1
"В публичный доступ попало не все". Что Путин и Трамп обсуждали два часа?
  • 20.03 04:27
  • 0
О ракетах "меньшей дальности" (в терминах ДРСМД)
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ