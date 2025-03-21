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Интерфакс-АВН

Сенатор Карасин и советник директора ФСБ Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях с США в Эр-Рияде

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Ю.Ушаков
Ю.Ушаков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию от России на консультациях экспертных групп с США, которые пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр- Рияде, речь пойдет о черноморской инициативе, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы условились с господином Уолтцем, что консультации на этот счет в двустороннем формате проведут назначенные президентами эксперты. Эти консультации состоятся в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа", - сообщил Ушаков по итогам телефонного разговора с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

"Это, действительно, опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике", - заявил он.

"Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил вчера о состоявшемся между нами телефонном разговоре. Я хотел бы подтвердить, что такой разговор действительно имел место", - сказал представитель Кремля. Он сообщил, что общается с Уолтцем по телефону регулярно. "Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон", - сообщил Ушаков.

"В этот раз в русле достигнутой между президентами России и США договоренности мы обсудили вопрос о проведении встречи экспертных групп двух стран в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря. Кстати, напомню, что в июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН Гутерриша, но в полном объеме эти договоренности так и не заработали", - сказал помощник российского лидера.

Ушаков сообщил, что американская команда тоже сформирована, но, по его мнению, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы.

"Мы надеемся, что предстоящие в понедельник консультации будут продуктивными", - заявил Ушаков.

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