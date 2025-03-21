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ТАСС

Минобороны определит порядок боевого применения системы "свой-чужой"

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Здание Минобороны России
Здание Минобороны России.
Источник изображения: © Роман Канащук/ ТАСС

Как отмечалось в пояснительной записке, ранее "ни один из федеральных органов исполнительной власти полномочиями по установлению порядка государственного опознавания не был наделен"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин расширил полномочия Минобороны РФ. Теперь министерство будет устанавливать порядок боевого применения системы, которая позволяет армии РФ отличать свои силы и вооружения от противника.

"Устанавливает порядок боевого применения и обеспечения безопасности применения в РФ системы и средств государственного радиолокационного опознавания", - таким пунктом дополнено положение о Минобороны.

Как отмечалось в пояснительной записке, ранее "ни один из федеральных органов исполнительной власти полномочиями по установлению порядка государственного опознавания не [был] наделен".

При этом, добавляли в Минобороны, в ходе отражения агрессии против России должна решаться задача определения государственной принадлежности обнаруженных объектов, как Вооруженных сил Российской Федерации, так и других войск, воинских формирований и органов.

Система радиолокационного опознавания ("свой-чужой") - аппаратно-программный технический комплекс для автоматического отличия своих войск, сил и вооружений от войск, сил и вооружений противника. Он работает следующим образом: на запрос противовоздушной обороны, который посылается в виде закодированного сигнала, находящийся на самолете радиолокационный ответчик посылает соответствующий код-пароль. Автоматика подсвечивает самолет на радарах как "свой" и не позволяет вести по нему огонь.

В ноябре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что в СНГ создана объединенная система радиолокационного опознавания "Пароль". 

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