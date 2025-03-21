Новый канцлер Германии намерен передать Украине ракеты Taurus (The National Interest, США)

TNI: новый канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отправить Киеву ракеты Taurus

Европейцы заинтересовались коллективной обороной как никогда прежде, пишет TNI. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц внезапно сменил политический курс и решил пойти наперекор своим предшественникам — он отправит Украине ракеты Taurus.

Брэндон Вайхерт

Сегодня европейцы заинтересовались коллективной обороной как никогда прежде, и гуляют слухи, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц намерен пойти наперекор своим предшественникам и передать украинцам хваленые ракеты большой дальности Taurus KEPD-350 (для пробивания брони и уничтожения цели сердечниками кинетической энергии).

Это важнейшее событие продолжающегося конфликта на Украине, поскольку общеизвестно, что ракеты Taurus представляют собой краеугольный камень немецкой обороны. Это важнейшее оружие в арсенале Берлина, и передача даже небольшого количества Украине непременно усилит роль Германии в конфликте и усугубит вражду с Россией.

Еще в 1998 году Министерство обороны Германии заключило контракт с Taurus Systems на разработку KEPD-350 на основе технологий более ранних европейских ракетных проектов. Заказывая новую ракету, руководство Германии искало загоризонтное оружие, чтобы улучшить свои возможности дальнего удара и не полагаться исключительно на системы американского производства (в частности, AGM-158 JASSM).

Все о ракете Taurus

Taurus — малозаметная крылатая ракета для полетов на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, предназначенная для проникновения через плотную противовоздушную оборону и уничтожения важных целей, таких как бункеры, мосты и командные центры, на больших расстояниях. Первые поставки в Люфтваффе начались в 2005 году, и всего было поставлено 600 ракет. Изначально предполагалось, что они будут запускаться с немецкого парка истребителей-бомбардировщиков Tornado IDS, а позднее — с истребителей Eurofighter Typhoon. Вскоре был налажен экспорт, при этом Испания приобрела 43 ракеты, а Южная Корея — 267 для своего флота F-15 в период с 2016 по 2020 год.

Ракеты Taurus оснащены турбовентиляторным двигателем Williams P8300-15, развивающим скорость 0,95 Маха (или около 1170 километров в час). Официальная дальность полета превышает 500 километров в час, и ракета может летать на высоте всего 35 метров над землей. Что особенно важно, эффективная площадь отражения ракеты сведена к минимуму, и большинство систем ПВО ее попросту "не видят".

Однако отличительная особенность ракеты Taurus — это двухступенчатая боеголовка MEPHISTO весом 480 килограммов. Первая ступень пробивает укрепленные цели кумулятивным зарядом, а вторая обеспечивает осколочно-фугасный эффект, программируемый с помощью "умного" многоцелевого взрывателя. Он использует технологию подсчета слоев и обнаружения пустот и обеспечивает детонацию на заранее выбранной глубине или конкретном этаже той или иной конструкции. Вторая ступень несет осколочно-фугасный заряд, который взрывается внутри или вблизи цели, принося максимальное разрушение.

Наведение ракеты основана на четырехкратно дублирующей друг друга системе: инерциальной навигационной системе (ИНС), глобальной системе позиционирования (в экспортных вариантах предусмотрена защита от помех), навигации с привязкой к местности (TRN) и, наконец, на основе сверки с эталонными изображениями. В совокупности эти системы обеспечивают точность даже в тяжелых условиях и при работе средств радиоэлектронной борьбы.

Стратегический контекст Германии

Сама по себе передача Украине современных ракет НАТО не новость. США при администрации Байдена нехотя передали Киеву ракеты HIMARS, а Великобритания — дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые нередко сравнивают с Taurus. Однако немецкая система технически превосходит британскую. Taurus предлагает бóльшую дальность и более совершенный взрыватель, хотя, с другой стороны, имеет профиль для дозвуковых скоростей, ставя скрытность выше скорости.

Спор вокруг ракет Taurus в контексте украинского конфликта разгорелся еще в 2023 году. С тех пор Украина не раз запрашивала их для усиления своих возможностей дальнего удара по российской логистике, складам и инфраструктуре — в частности, по Керченскому мосту в Крым, который считается символом аннексии полуострова и неоднократно подвергался атакам.

Из-за большой дальности Taurus и способности пробивать бункеры Украина, что вполне логично, считает эту ракету насущно необходимой для дальнейших боевых действий против России. Однако уходящий канцлер Олаф Шольц отказался их передавать, опасаясь, что в противном случае русские примут ответные меры, а Германия еще больше втянется в опосредованную войну.

В арсенале Германии имеется порядка 600 ракет Taurus. По разным оценкам, в рабочем состоянии находятся лишь 150-300 из них, а остальные требуют модернизации. Будущий канцлер Фридрих Мерц считает, что эти запасы удастся пополнить, заново запустив производственный конвейер.

Пакет модернизации Taurus Neo

В прошлом году министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах по созданию модернизированного варианта Taurus Neo. Модификация Neo сулит увеличенную дальность, более мощную боеголовку и улучшенное наведение, в результате чего система не утратит актуальность вплоть до 2040-х годов.

Ранее с MBDA и Saab был заключен контракт на модернизацию в период с 2025 по 35 годы, чтобы продлить срок службы Taurus до 2045 года. Это отражает намерение Берлина сохранить свое преимущество глубокого удара на фоне крепнущих угроз со стороны России и Китая.

Внезапная смена курса Германии по Украине отражает решительный перелом в ходе конфликта. Украинцам уже долгое время приходится весьма тяжко. Без предоставленного НАТО оружия и финансирования они бы и вовсе не смогли сражаться дальше. Приход к власти второй администрации Трампа в США испортил трансатлантические связи и ослабил американскую поддержку. В результате европейские государства, в первую очередь Германия, решили вмешаться в конфликт и заполнить брешь, образовавшуюся из-за выпавшей американской поддержки.