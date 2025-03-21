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ЦАМТО

Австралия начинает производство управляемых боеприпасов GMLRS для РСЗО

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Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас)
Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 20 марта. Согласно заявлению Минобороны Австралии от 17 марта, благодаря подписанию правительством с властями США двух меморандумов о взаимопонимании, на территории страны с 2025 года будут производиться боеприпасы для РСЗО.

Соглашение о совместном производстве управляемых реактивных боеприпасов GMLRS позволяет собрать первую партию снарядов данного типа в Австралии уже в 2025 году и в перспективе поставлять их на экспорт.

Кроме того, меморандум о взаимопонимании по вопросу совместного производства 155-мм артиллерийских снарядов предполагает передачу Соединенными Штатами интеллектуальной собственности и согласовывает стандарты производства, позволяя расширить сотрудничество в области боеприпасов между вооруженными силами Австралии и США.

Правительство Австралии приступило к созданию предприятия по производству управляемых реактивных боеприпасов благодаря сотрудничеству с Lockheed Martin Australia.

Согласно планам австралийского правительства, в Австралии будет построен новый объект, позволяющий выпускать до 4000 ед. РС GMLRS в год, начиная с 2029 года.

На австралийско-американских межминистерских консультациях в 2023 году американская сторона подтвердили свою поддержку создания австралийского предприятия по производству управляемого вооружения и взрывчатых веществ (Guided Weapons and Explosive Ordnance – GWEO) и плана по производству GMLRS для мирового рынка, создания в Австралии потенциала по выпуску твердотопливных ракетных двигателей и перспективных управляемых вооружений.

GWEO также позволит обеспечить в перспективе совместные разработку, производство и поддержку систем поражения большой дальности и поставку компонентов для обеих стран.

Проекты реализуются в рамках выполняемых правительством Австралии программ создания возможностей для нанесения ударов на большие расстояния в соответствии со Стратегией национальной обороны 2024 года, подкреплены соответствующими инвестициям, включая выделение 16-21 млрд. австр. долл. для создания предприятия GWEO и государственных производственных мощностей по производству боеприпасов в Австралии.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2023 года Госдепартамент США одобрил поставку правительству Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 22 РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и другого сопутствующего оборудования на сумму до 975 млн. долл. Также была одобрена поставка 60 контейнеров с управляемыми реактивными снарядами M30A1 (GMLRS), 40 контейнеров с управляемыми РС M31A1 GMLRS-U, 66 контейнеров с управляемыми реактивными снарядами увеличенной дальности M30A2 ER-GMLRS, 24 контейнеров с управляемыми реактивными снарядами увеличенной дальности M31A2.

В марте 2025 года Госдепартамент США дополнительно одобрил продажу Австралии 54 управляемых реактивных боеприпасов GMLRS с альтернативной боевой частью и сопутствующего оборудования на сумму до 91,2 млн. долл.

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Страны
Австpалия
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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