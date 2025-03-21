«Невыполнимая» идея: Зеленский обсудил с Трампом передачу ЗАЭС под контроль США

Зеленский и Трамп обсудили передачу США украинских АЭС

Идея передачи контроля над АЭС Украины американцам невыполнима. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских энергетических экспертов. Владимир Зеленский 20 марта сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом обсуждался дальнейший статус Запорожской АЭС. Ранее в Киеве говорили, что хотят вернуть контроль над станцией, которая с 2022 года находится под контролем России.

Украинские энергетические эксперты считают идею передачи контроля над атомными электростанциями Украины невыполнимой. Об этом пишет газета The New York Times.

«Во время разговора между Трампом и Зеленским американский президент высказал идею о том, что Соединенные Штаты могут взять под контроль украинские электростанции. Это была новая идея, которую украинские эксперты в области энергетики назвали, вероятно, невыполнимой», - пишет издание.

Ранее глава минэнерго США Крис Райт в интервью Fox News заявил, что не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под американское управление. По его словам, для этого не потребуется отправлять американских военных на Украину.

Госсекретарь Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в своем совместном заявлении подчеркнули, что переход украинских АЭС под американский контроль «стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры».

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялся 19 марта - на следующий день после беседы президента США с Владимиром Путиным.

Это был первый разговор лидеров США и Украины после конфликта в Белом доме в феврале. Тогда Зеленский на совместной пресс-конференции вступил в перепалку с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которые критиковали его за несговорчивость и недостаточную благодарность за американскую военную поддержку.

Контроль над ЗАЭС

Владимир Зеленский на пресс-конференции уточнил, что в разговоре с Трампом обсуждалась только одна станция - Запорожская АЭС (ЗАЭС).

«Мы говорили только об одной электростанции, которая под российским контролем», - сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский заявлял, что передача ЗАЭС под полный контроль России невозможна.

«Это наша станция, без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтоб станция работала на них. Но без нас она работать не будет», - сказал Зеленский.

Украинский лидер также обвинил Москву в попытках повлиять на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с целью перехвата контроля над ЗАЭС.

18 марта The New York Times сообщила, что Киев намерен вернуть Запорожскую АЭС под свой контроль. Об этом изданию рассказала глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб.

Напомним, что Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодар на берегу Каховского водохранилища.

ЗАЭС ежегодно вырабатывает около 40 млрд кВт·ч электроэнергии. В марте 2015 года она стала первой атомной станцией в мире, преодолевшей рубеж в 1 трлн кВт·ч с момента запуска первого энергоблока. С 2001 года на ЗАЭС действует сухое хранилище отработанного ядерного топлива, рассчитанное на 380 контейнеров.

В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

С момента перехода станции под контроль РФ украинские войска неоднократно обстреливали ЗАЭС, а также хранилище ядерных отходов. На данный момент все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова, станция обеспечивает энергоснабжение только города Энергодар.

В России неоднократно заявляли, что возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины исключено. Так, 18 марта член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что Энергодар и ЗАЭС расположены в Запорожской области, а значит, находятся на территории России.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что не видит смысла в совместном управлении станцией с украинским «Энергоатомом».

Александр Карпов