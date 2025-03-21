NYT: NASA не выплатило сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

Представитель Управления космических операций агентства Джими Рассел пояснил, что на Суниту Уильямс и Барри Уилмора распространялось только положение о суточных выплатах на "непредвиденные расходы", составляющих $5 в день

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не оплатило сверхурочные астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые провели на Международной космической станции (МКС) дополнительные девять месяцев из-за неисправности корабля. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя Управления космических операций NASA Джими Рассела.

"Находясь в космосе, астронавты NASA как федеральные служащие получают официальные командировочные", - заявил он в беседе с изданием. Рассел пояснил, что таким образом на Уильямс и Уилмора распространяется только положение о суточных выплатах на "непредвиденные расходы", составляющих $5 в день. Несмотря на особые условия труда и риски полетов в космос, астронавты на МКС не получают сверхурочных, отпускных или выходных пособий. В итоге в дополнение к годовой зарплате (около $152,3 тыс.) Уильямс и Уилмор, которые провели на станции 286 дней, получат доплату в $1,4 тыс.

Как пишет NYT, этот случай не исключение в истории космических исследований США. Так, в 2007 году астронавт Клейтон Андерсон, который провел на борту МКС 152 дня, получал суточные в размере лишь около $1,2 в день, в общей сложности - $172. Как пояснял сам Андерсон, быть космонавтом - это потрясающе, однако это "государственная служба с государственной зарплатой".

19 марта на Землю вернулся космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-9. В ее состав вошли космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты NASA Уилмор, Уильямс и Ник Хейг. Уилмор и Уильямс прибыли на МКС в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, который 5 июня 2024 года был запущен корпорацией Boeing. Планировалось, что они пробудут на орбите до 14 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 18 июня, потом - на 26 июня, а затем - на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 весной 2025 года.