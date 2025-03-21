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ТАСС

NI: провал контрнаступления ВСУ летом 2023 года стал переломным

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Уничтоженная техника ВСУ западного производства
Уничтоженная техника ВСУ западного производства.
Источник изображения: РИА Новости

В публикации отмечается, что украинские военные столкнулись "с масштабной системой оборонительных укреплений России - крупнейшей линией обороны, возведенной в Европе со времен Второй мировой войны"

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Крах украинского контрнаступления в Запорожской области летом 2023 года стал поворотным моментом в конфликте на Украине. Такое мнение приводит американский журнал The National Interest.

В публикации отмечается, что украинские военные потратили месяцы на подготовку масштабной наступательной операции, а подразделения, которые должны были ее возглавить, получили новейшее западное тяжелое вооружение, включая британские танки Challenger 2, немецкие танки Leopard 2 и американские боевые машины пехоты M2 Bradley.

Однако украинские военные, начав контрнаступление, столкнулись "с масштабной системой оборонительных укреплений России - крупнейшей линией обороны, возведенной в Европе со времен Второй мировой войны". "Российское военное руководство сделало ставку на оборону, решив построить многокилометровые укрепления и заминировав сотни квадратных километров", что не позволило ВСУ прорваться вперед, пишет издание.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года и завершилось в ноябре того же года. Основной точкой наступления стало запорожское направление. Россия неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, так называемый контрнаступ так и не принес Киеву никаких результатов. Пытаясь оправдать отсутствие успехов на поле боя, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

1 декабря 2023 года Владимир Зеленский признал, что операция провалилась. По данным Минобороны РФ, ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения. 

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