ВС Швеции заказали дополнительную партию УР "Метеор" класса "воздух-воздух"

ЦАМТО, 20 марта. Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) 13 марта объявило о подписании с компанией MBDA контракта на поставку дополнительных управляемых ракет большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух".

Это уже третья дополнительная закупка УР "Метеор" Агентством FMV для Вооруженных сил Швеции. Ракета интегрирована на борт истребителей JAS-39C/D "Грипен" и "Грипен E".

Целью новой закупки является повышение возможностей противовоздушной обороны ВС Швеции, как на территории страны, так и в рамках операций НАТО. Поставка ракет запланирована на 2025 год.

Как сообщал ЦАМТО, УР большой дальности "Метеор" разработана совместно Швецией, Италией, Испанией, Германией, Францией, Великобританией и предназначена для поражения существующих и перспективных воздушных угроз, от реактивных самолетов до малоразмерных БЛА и крылатых ракет, вне дальности прямой видимости в любое время суток и сложных метеоусловиях.

Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, каналом связи, позволяющим интегрировать ее в сетевое боевое пространство, и прямоточным воздушно-реактивным двигателем с регулируемой тягой, обеспечивающим высокую скорость полета на всей траектории полета до цели.

Ракета может использоваться в условиях применения противником средств РЭП. По имеющейся информации, "Метеор" может развивать максимальную скорость более 4М и поражать цели на дальностях до 200 км. Масса ракеты – 190 кг, длина – 3,7 м, диаметр – 178 мм.

Применение УР "Метеор" ВВС Швеции началось в 2016 году. Первый испытательный пуск ракеты с борта новейшего "Грипен E" компания Saab произвела в августе 2022 года.

Помимо "Грипен", ракета была интегрирована на борт самолетов "Рафаль" и "Тайфун".