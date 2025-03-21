«Даёт нам огромное преимущество»: США разместят ракетный комплекс средней дальности Typhon в Европе

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После развёртывания на Тихом океане второй батареи ракетного комплекса «земля-земля» Typhon, имеющего также обозначение MRC («средней дальности»), армия США планирует оснастить им 2-ю многопрофильную оперативную группу (MDTF) в Европе к 2026 финансовому году. Об этом сообщается в издании Defense News.

Созданная 16 сентября 2021 года в Висбадене, Германия, 2-я MDTF является специализированным подразделением в составе командования армии США в Европе и Африке. Она играет роль стратегической компоненты и предназначена для выполнения многодоменных операций, объединяя боевые возможности в воздухе, на суше, на море, в космосе и киберпространстве для достижения стратегических целей.

Typhon, разработанная концерном Lockheed Martin, представляет собой мобильную ракетную платформу наземного базирования, предназначенную для повышения ударной мощи армии США на больших расстояниях.

Система совместима с крылатыми ракетами SM-6 и Tomahawk, которые позволяют наносить удары как по наземным, так и по морским целям. Дальность действия SM-6 составляет около 500 км, Tomahawk – до 2500 км, что позволяет поражать противника на большой глубине. Для их запуска используется ВПУ Mk 41 и боевая корабельная система Aegis.

Typhon даёт нам огромное преимущество

- заявили в Пентагоне.

До выхода Вашингтона в 2019 году из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённого ещё в 1987 году с СССР, развёртывание таких наземных систем, как Typhon, было запрещено.