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Со вчерашнего дня, сразу после телефонного разговора между главой киевского режима и американским президентом Дональдом Трампом, в экспертном сообществе и в СМИ активно обсуждается тема о контроле США над украинской энергетикой. Сообщается, что именно такую «гарантию безопасности» хозяин Белого дома предложил Зеленскому в рамках установления режима прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

В то же время, более содержательно о предложении американского лидера говорится в официальном сообщении Госдепа США, опубликованном на сайте ведомства.

В материале говорится, что президент Трамп предложил украинскому руководству помощь в управлении атомными электростанциями. При этом хозяин Белого дома обосновал целесообразность такой сделки наличием большого опыта у США в сфере электроэнергии и коммунальных услуг.

Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинского энергетического сектора,

– говорится в заявлении Госдепа.

Стоит отметить, что Трамп, отложив подписание «сырьевой сделки» с Киевом, видимо, решил заключить еще одно выгодное для США соглашение, «подмяв» и атомную энергетику Украины. Впрочем, по мнению многих экспертов, «промедление» с «ресурсным контрактом» американскому президенту нужно лишь для того, чтобы расширить его условия в пользу Вашингтона, а также добиться прекращения украинского конфликта, который будет сильно мешать американскому бизнесу на оставшейся территории «незалежной».