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Военное обозрение

Глава Курчатова: на Курской АЭС приняли дополнительные меры безопасности

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Источник изображения: topwar.ru

Одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область, несомненно, был захват Курской атомной электростанции. В понимании Зеленского, это давало ему возможность давления и даже шантажа Москвы и «мощный козырь» в тогда еще возможных переговорах по мирному завершению конфликта.

Не исключено, что киевские стратеги могли предложить российскому руководству обменять Курскую АЭС на Запорожскую атомную электростанцию.

Планам этим не суждено было сбыться. Наши войска остановили вторжение врага, сейчас заканчивают разгром группировки ВСУ в курском приграничье. Однако опасность для Курской АЭС, особенно с учетом ее близкого расположения с границей, не миновала.

Глава администрации Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что на Курской атомной электростанции и в городе-спутнике АЭС усилили меры безопасности. О чем именно речь, он не уточнил.

Хочу сказать, что непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас

— сообщил Корпунков ТАСС.

Он отметил, что среди ранее принятых дополнительных мер безопасности — создание блокпостов на въездах и выездах из города. Впрочем, эта работа, в том числе с участием добровольцев военизированных отрядов «БАРС-Курск», состоящих из местных жителей, ведется уже достаточно давно.

Между тем, судя по сообщениям в официальном телеграм-канале Курской АЭС, сама станция работает в штатном режиме. Ранее Ростехнадзор выдал лицензии на размещение ядерных установок новых энергоблоков №3 и №4 с реактором ВВЭР-ТОИ на станции.

На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон в норме.

Источник изображения: topwar.ru

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