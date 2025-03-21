Белоусов поставил на особый контроль строительство нового штаба Каспийской флотилии

Министр обороны указал на необходимость скорейшего ввода объектов в связи с актуальностью задач, стоящих перед флотилией

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов поставил на особый контроль строительство нового здания штаба Каспийской флотилии. Он указал на необходимость скорейшего ввода объектов в связи с актуальностью задач, стоящих перед флотилией, сообщили в российском военном ведомстве.

"Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы все было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать, - отметил министр обороны РФ в ходе инспекции строительства нового здания штаба Каспийской флотилии.

Глава российского военного ведомства указал представителям Военно-строительного комплекса МО РФ на необходимость скорейшего ввода объектов в строй с учетом актуальности задач, стоящих перед флотилией. "Представитель Военно-строительного комплекса МО РФ, свою очередь, доложил министру обороны России о ходе работ по строительству основных объектов пункта базирования, а также отметил, что в настоящее время завершается строительство гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать уже в мае текущего года", - пояснили в Минобороны.

Там добавили, что в учебно-тренировочном комплексе отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Белоусову доложили об организации подготовки боевых пловцов, методиках тренировок и оснащении центра необходимым оборудованием для выполнения специальных задач под водой и в прибрежной зоне. "В завершение работы Андрей Белоусов вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне специальной военной операции, государственные награды", - уточнили в российском военном ведомстве.