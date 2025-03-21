Путин не только не пошел на уступки по Украине, но еще жестче настаивает на своем (The New York Times, США)

NYT: Путин настаивает на своих требованиях по Украине и не собирается уступать

Хотя многое из того, на что Путин согласился в ходе разговора с Трампом, подавалось как уступка, в действительности российский лидер стоит на прежних позициях, пишет NYT. Эксперты признают, что "российская команда побеждает" на переговорах по Украине.

Пол Сонн

Когда Кремль опубликовал стенограмму состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампом, стало ясно: российский лидер не отступился от своих максималистских целей на Украине и на уступки идти не желает.

Многое из того, на что Путин согласился в ходе разговора — в том числе ограниченное тридцатидневное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, обмен пленными и переговоры о безопасности в Черном море — в кратких сводках о беседе, опубликованных Москвой и Вашингтоном, подавалось как уступка Трампу.

Однако всех этих целей Кремль добивался и раньше, считая их выгодными для себя. Так, Россия и Украина уже достигали молчаливого взаимного согласия воздерживаться от ударов по энергетической инфраструктуре, весьма болезненных и для Москвы, и для Киева. Кроме того, Россия давно проводит обмены пленными с Украиной: репатриация солдат — один из ключевых интересов Кремля. А бесперебойная торговля в Черном море имеет решающее значение для российской экономики.

Отсутствие четких уступок с российской стороны встревожило сторонников Украины: они боятся, что, неотступно придерживаясь своих жестких требований, Путин лишь тянет время, надеясь, что испорченные отношения Вашингтона с Киевом разорвутся полностью или что украинские силы рухнут на поле боя.

Требования Путина к Украине, по-видимому, не изменились. По версии Кремля, в ходе разговора Путин повторил свои требования к всеобъемлющему тридцатидневному прекращению огня, хотя прекрасно знает, что для Украины они невыполнимы. Путин заявил, что украинцы подрывали и нарушали соглашения в прошлом, и обвинил Украину в совершении “варварских преступлений террористического характера” в Курской области.

К среде Кремль уже обвинял Киев в нарушении ограниченного прекращения огня по энергетической инфраструктуре, хотя президент Украины Владимир Зеленский на тот момент еще не был проинформирован Вашингтоном о звонке и не давал формальных обещаний. Позже в тот же день Зеленский в телефонном разговоре с Трампом принял предложение России о взаимном отказе от атак по энергетическим объектам в качестве первого шага к более широкому прекращению огня. Об этом сообщил сам украинский лидер и официальные лица администрации Трампа.

Как заявил Кремль, в ходе телефонного разговора во вторник, Путин также обозначил свое “ключевое условие” для урегулирования конфликта: полное прекращение военной и разведывательной поддержки Киева. Аналитики отмечают, что при таком исходе, без покровителей и противовесов, Украина, намного уступая России, сделается постоянной заложницей подавляющей военной мощи Москвы и навсегда застрянет на орбите Кремля.

Трамп в интервью Fox News отрицал, что Путин выдвинул прекращение военной и разведывательной помощи Украине в качестве условия урегулирования конфликта.

“Мы не говорили о помощи, на самом деле, мы вообще эту тему не обсуждали”, — сказал Трамп интервьюеру Лоре Ингрэм, опровергая стенограмму Кремля.

Быть может, Кремль рассчитывает, что в ходе переговоров и без того нетерпеливый Вашингтон откажется от Украины навсегда, и Путин сможет продолжить боевые действия, одновременно восстановив отношения с США. Россия также может рассчитывать, что Киев, чьи дела на поле боя идут все хуже и хуже, лишившись своего главного покровителя, в итоге согласится на подрыв собственного суверенитета в угоду Кремлю.

“Лучший исход для Путина — тот, при котором он достигнет своих целей на Украине и нормализует отношения с США, — сказала Андреа Кендалл-Тейлор, бывший сотрудник американской разведки, а ныне аналитик Центра новой американской безопасности в Вашингтоне. — Поэтому Путин намерен водить Трампа за нос и дать ему как можно меньше, чтобы добиться своего”.

По мнению Кендалл-Тейлор, Путин считает, что ничем не рискует, поскольку Трамп не скрывал своего дурного мнения об Украине и европейских союзниках Вашингтона и “не захочет всерьез усиливать давление на Россию или возобновлять обязательства перед Европой”.

“У русских есть масса стимулов участвовать, подыгрывать и при любой возможности выжимать из сложившихся условий максимум выгоды”, — сказала Кендалл-Тейлор.

Путин также располагает значительными преимуществами на поле боя. Его войска постепенно отвоевывают территорию. Крупнейший и важнейший сторонник Украины, США, открыто жаждут развязаться с Киевом и Европой как таковой. Старый свет оказался застигнут врасплох и теперь, резко осознав свою уязвимость, ломает голову, как обеспечить собственную оборону — не говоря уже об Украине.

“В российской дипломатии переговоры — зачастую лишь инструмент, чтобы выиграть время и выбить противника из равновесия”, — отметил старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Андраш Рач.

Рач сказал, что изъявленное Вашингтоном желание достичь урегулирования как можно скорее дает определенное преимущество Москве, которая, наоборот, “не торопится”.

Он предположил, что, столкнувшись с отказом Путина уступить территорию на Украине, администрация Трампа может начать давить на Россию. Трамп уже высказывал такие угрозы в прошлом.

С другой стороны, Белый дом также может сделать Путину более выгодное предложение.

После распада Советского Союза влияние Вашингтона в Европе значительно возросло, и многие страны, когда-то подчинявшиеся Москве, вступили в НАТО и, в итоге, стали частью западного мира. Путин не смирился с таким исходом и всегда стремился завязать с администрацией Трампа более обширную дискуссию по вопросам европейской безопасности. Он явно надеется, что Вашингтон согласится не только на урегулирование, при котором Украина снова окажется на орбите России, но и на сокращение американского влияния на континенте. Теоретическая возможность Вашингтона удовлетворить эти желания дает Белому дому некоторый рычаг влияния, хотя предыдущие администрации решительно отметали эти меры как заведомо невозможные.

“У Трампа мало вариантов, как противостоять российскому отказу или притворному согласию с тем, чтобы тянуть время, — считает российский писатель и политический аналитик Александр Баунов*. — Самым эффективным методом будет кнут, а не пряник и соблазн крупной сделки”.

Кроме того, Россия, не заботясь об интересах Украины, пытается заманить Вашингтон плодами сближения (весьма странная логика автора! – Прим. ИноСМИ). Российские чиновники нахваливают огромные залежи редкоземельных металлов, утверждая, что будут рады разрабатывать их вместе с американскими компаниями, и сулят американским инвесторам возможные сделки в российском энергетическом секторе.

Во вторник Путин и Трамп подробно обсудили, по выражению Кремля, “широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие”, включая сотрудничество в энергетическом секторе. По словам Кремля, российский лидер даже заручился согласием Трампа на проведение турниров с участием российских и американских хоккеистов.

Директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев* считает, что Кремль рассчитывает восстановить связи с США без привязки к прекращению боевых действий на Украине. Вот почему, добавил он, Кремль уводит обсуждение в сторону того, чем выгодно для США возобновление отношений с Россией.

“Складывается впечатление, что они очень, очень, очень хорошо “читают” Трампа, — сказал господин Габуев о Кремле. — Они знают его слабые места, и умеют потешить его самолюбие. И, как по мне, на данном этапе российская команда побеждает”.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России