Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Каспийскую флотилию в рамках рабочей поездки в Дагестан, сообщает российское военное ведомство.

"В настоящее время в Каспийске продолжается возведение комплекса новых гидротехнических сооружений, в том числе северный и южный оградительные молы общей протяженностью более двух километров, причалы и береговая инфраструктура для эффективного обеспечения стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По данным Минобороны, глава российского военного ведомства указал представителям Военно-строительного комплекса (ВСК) на необходимость скорейшего ввода объектов в строй с учётом актуальности задач, стоящих перед флотилией. В том числе, Белоусов распорядился достроить здание нового штаба Каспийской флотилии.

"Мы сейчас возьмем этот объект на особый контроль, чтобы всё было оформлено надлежащим образом. Будем этот объект достраивать", - отметил министр обороны в ходе инспекции строительства нового здания штаба флотилии.

Представитель ВСК доложил главе ведомства о ходе работ по возведению основных объектов пункта базирования, а также отметил, что завершается строительство гарнизонного госпиталя на 150 койко-мест, который планируется сдать в мае текущего года.

В учебно-тренировочном комплексе отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами министру доложили об организации подготовки боевых пловцов, методиках тренировок и оснащении центра необходимым оборудованием для выполнения специальных задач под водой и в прибрежной зоне, сказано в сообщении.

Министру также доложили о решении вопросов социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, том числе - предоставления служебного жилья.

В ходе совещания Белоусов заслушал доклады главкома ВМФ Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта, информирует Минобороны.