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ЦАМТО

Канада приобретет австралийскую систему загоризонтного обнаружения JORN

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Флаг Канады
Флаг Канады.
Источник изображения: © Flickr / Dennis Jarvis

ЦАМТО, 20 марта. После неоднократных угроз президента Трампа об аннексии Канады и Гренландии, Оттава заявила о закупке разработанной в Австралии системы загоризонтного обнаружения Jindalee Operational Radar Network (JORN) для создания собственной арктической загоризонтной радиолокационной системы.

Как сообщает австралийский ресурс ABS news, изначально переговоры относительно покупки системы данного типа велись между Австралией и США, однако решение изменилось в пользу Канады после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Премьер-министр Канады Марк Карни 19 марта подтвердил покупку системы JORN на сумму около 6,5 млрд. канадских долл. (4,1 млрд. долл. США) после разговора с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

По словам австралийского министра обороны Ричарда Марлза, в ближайшее время предстоит еще решить ряд проблем, однако в итоге продажа технологии РЛС загоризонтного обнаружения станет крупнейшим экспортным контрактом в сфере обороны в истории ОПК Австралии.

По информации ABS, американские высокопоставленные должностные лица обсуждали экспорт технологии JORN в течение нескольких месяцев, однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Канада "перехватила инициативу".

Новый канадский премьер М.Карни после разговора со своим коллегой Э.Альбанезе заявил, что "правительство Канады будет работать с Австралией над созданием новой загоризонтной радиолокационной системы дальнего действия. Она позволит Канаде обнаруживать и реагировать как на воздушные, так и морские угрозы в Арктике быстрее и на большем расстоянии".

Ресурс ABC подтвердил, что Великобритания, где базируется материнская компания BAE Systems Australia, также выразила заинтересованность в покупке технологии JORN, однако пока эта идея не одобрена.

JORN – это загоризонтная радиолокационная сеть ВВС Австралии, которая может отслеживать воздушные и морские перемещения на территории площадью 37 тыс. кв. км. Дальность действия в обычном режиме составляет 1000-3000 км. В отличие от традиционных РЛС, JORN отражает сигнал от ионосферы, что обеспечивает гораздо большую дальность действия. Сеть используется в военных целях, а также для мониторинга морских операций, высоты волн и направления ветра. Сеть находится в эксплуатации более трех десятилетий.

Основные наземные станции JORN включают в себя центр управления, известный как координационный центр JORN (JCC) на базе ВВС "Эдинбург" в Южной Австралии, и три передающие станции в Лонгриче (Квинсленд), Лавертоне (Западная Австралия) и Алис-Спрингс (Северная территория).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
США
Компании
BAE Systems
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Арктика
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