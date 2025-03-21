Британская пресса: Лондон добивается участия британских производителей в перевооружении армий ЕС

Источник изображения: topwar.ru

Вышедшие в свое время из состава Европейского союза британцы хотят получить прибыль с намечающегося перевооружения стран ЕС путём продажи им своего вооружения.

Как пишет британское издание The Daily Telegraph, Лондон опасается, что производители военной техники из Великобритании не смогут участвовать в программе европейского перевооружения и ведёт по этому поводу активные переговоры с Брюсселем.

Опасения британцев не напрасны, так как представленный Еврокомиссией план предполагает, что страны блока будут получать деньги на покупку новых вооружений, если будут закупать их преимущественно в странах ЕС. Таким образом, Великобритании, покинувшая ЕС в 2020 году, оказывается не у дел, но денег все-таки хочется заработать.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила, что Великобритании нет в списке стран, у которых будут покупать оружие члены ЕС, но добавила, что Брюссель работает над установлением «партнерства с Соединенными Королевством в сфере обороны и безопасности».

По данным The Daily Telegraph, перед предстоящим 19 мая саммитом ЕС – Великобритания Лондон и Брюссель согласуют частично детали нового британского-европейского соглашения об оборонном сотрудничестве.