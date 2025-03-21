Дешёвое средство поражения БПЛА: показаны ракеты APKWS II, впервые сбивающие беспилотники хуситов

Источник изображения: topwar.ru

Пара истребителей F-16 ВВС США с боекомплектом «воздух-воздух». У Viper на заднем фоне под правой консолью крыла установлена пара семизарядных 70-мм ракетных блоков

Благодаря задействованию американскими войсками 70-мм ракет Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) с лазерным наведением появилось первое представление о них как о средстве поражения воздушных целей, которое запускается с истребителей и сбивает ударные беспилотники хуситов. Соответствующее видео показано в сети.

Как заявили в командовании, APKWS II используются в специальной конфигурации «воздух-воздух» для борьбы с БПЛА, хотя они создавались для нанесения ударов по наземным целям. Их применение в новой роли позволяет не тратить классические дорогостоящие зенитные ракеты для борьбы со столь дешёвым средством, как дроны.

Источник изображения: topwar.ru

По словам военных, на видео запечатлены два отдельных случая применения APKWS II против разведывательных беспилотников:

Истребители F-16 Viper ВВС США сбили БПЛА-разведчики хуситов, поддерживаемых Ираном, с помощью усовершенствованной системы высокоточного оружия AGR-20 FALCO (APKWS).

Базовая конфигурация ракеты APKWS II состоит из трёх основных частей: комплекта лазерного наведения, боеголовки (имеющей различные модификации), и ракетного двигателя. В декабре 2023 года ВМС США заявили, что готовы начать поставки новых БЧ с бесконтактным взрывателем для ракет APKWS II, специально оптимизированных для борьбы с БПЛА.

Стоимость комплекта наведения APKWS II составляет от $15 тыс. до $20 тыс. Полная цена ракеты на несколько тысяч долларов больше и зависит от конкретного типа боеголовки и двигателя. В то же время традиционные ЗУР AIM-9 или AIM-120 стоят около $450 тыс. и $1 млн соответственно. На этом фоне APKWS являются гораздо более дешёвым боеприпасом класса «воздух-воздух».