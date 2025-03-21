США имеют абсолютное доминирование на рынке вооружений Канады

ЦАМТО, 20 марта. Статистическим материалом по импорту ВиВТ Канады в 2016-2023 гг. и прогнозу закупок на 2024-2027 гг. ЦАМТО начинает серию публикаций о степени зависимости ведущих стран-членов НАТО от закупок вооружений в США.

В последнее время эта тема стала крайне актуальной в связи с намерением стран НАТО дистанцироваться от закупок вооружений в США с опорой на возможности национальной оборонной промышленности. О политике дистанцирования от США в планах дальнейшей модернизации своих вооруженных официально заявила Канада, руководство ЕС, а Эммануэль Макрон заявил о намерении переориентировать на Францию заказы на закупку современных вооружений европейских стран НАТО по широкой номенклатуре изделий, которые закупаются в США.

Чтобы оценить реализуемость такой возможности, надо иметь исходную информацию о текущей ситуации с закупкой ведущими странами НАТО вооружений в США, чтобы делать дальнейшие выводы о возможности опереться только на европейский ОПК.

Ниже представлен первый материал серии, касающийся Канады.

За 8-летний период (2016-2023 гг.) объем идентифицированного военного импорта Канады по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 5,993 млрд. долл.

За период 2016-2023 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета ряда проводящихся тендеров) составил 37,153 млрд. долл. (львиную долю портфеля заказов в этот период обеспечил контракт с США на поставку истребителей F-35).

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Канаде в период 2016-2023 гг. занимают США – 2,885 млрд. долл. Доля США на рынке вооружений Канады по фактическому объему поставок ПВН в 2016-2023 гг. составила 48,14%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 23,155 млрд. долл. (62,32%).

То есть по текущему портфелю заказов США сохранят свое абсолютное доминирование на рынке Канады в период 2024-2027 гг.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Канаде в период 2016-2023 гг. занимает Испания – 2,4 млрд. долл. (40%). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов – 4,640 млрд. долл. (около 12,5%).

Третье место в рейтинге занимает Израиль – 344,6 млн. долл. (5,75%). Портфель заказов – 156 млн. долл. (0,46%).

Последующие места занимают Франция – 146,6 млн. долл. (портфель заказов – также 146,6 млн. долл.), Австралия – 62,9 млн. долл. (портфель заказов – также 62,9 млн. долл.), Германия – 55,7 млн. долл. (новых заказов в рассматриваемый период не заключено), Норвегия – 53,7 млн. долл. (портфель заказов – также около 53,7 млн. долл.) и Швеция – 44,4 млн. долл. (портфель заказов – 38,9 млн. долл.).

В целом в 2016-2023 гг. Канада импортировала вооружение из 8 стран.

Новыми игроками на рынке вооружений Канады станут Великобритания, которая заключила в 2016-2023 гг. контракты на поставку вооружений Канаде на сумму около 8 млрд. долл. (поставки планируются после 2027 года, то есть за пределами рассматриваемого периода) и Италия, которая сформировала портфель заказов на сумму около 900 млн. долл.

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений (с учетом заявленных сроков поставок), объем импорта Канады, по оценке ЦАМТО, составит 9,515 млрд. долл. против 3,226 млрд. долл. в 2020-2023 гг. и 2,767 млрд. долл. в 2016-2019 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, США с огромным преимуществом сохранят за собой первое место на рынке вооружений Канады с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 7,066 млрд. долл. против 371 млн. долл. в 2020-2023 гг. и 2,514 млрд. долл. в 2016-2019 гг. Долевой показатель США на рынке вооружений Канады в 2024-2027 гг. возрастет до 74,26%.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Канаде в период 2024-2027 гг. занимает Германия – 1,8 млрд. долл. (18,92%).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Канаде в период 2024-2027 гг. занимает Италия – 480 млн. долл. (5,04% рынка).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Канаде в период 2024-2027 гг. занимает Швеция –169 млн. долл. (1,78% рынка).

Заказы на поставку ПВН Канаде в 2024-2027 гг. по состоянию на декабрь 2024 года имеют 4 вышеназванные страны.

Расчет сделан с условием, что уже подписанные Канадой контракты, прежде всего с США, не будут аннулированы и выполнены в полном объеме.

В следующих материалах будут приведены данные по положению США на рынке вооружений Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Норвегии и ряду других крупных европейских импортеров вооружений.