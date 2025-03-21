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ТАСС

В РФ разработали амфибию для доставки хлеба военным, действующим на отдалении

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© Федеральный институт промышленной собственности
© Федеральный институт промышленной собственности.
Источник изображения: © Федеральный институт промышленной собственности

В патенте отмечается, что экипаж состоит из одного человека, что упрощает эксплуатацию транспорта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Инженеры военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева спроектировали хлебовоз с теплоизолированным кузовом на плавающем шасси для снабжения войск вплавь. Это следует из патента, распространенного Федеральным институтом промышленной собственности, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Данный хлебный фургон позволяет передвигаться по дорогам общего пользования, по пересеченной местности и преодолевать естественные водные преграды, при разрушении или уничтожении мостов (переправ) в ходе ведения боевых действий или вследствие природных катастроф, встречающиеся на маршруте передвижения, а также транспортировать хлебобулочные изделия личному составу малых мобильных групп, действующих в отрыве от основных сил", - сообщается в патенте.

Среди основных преимуществ над существующими хлебными фургонами (АФХ-53, АФХ-66, АФХ-3,5-3307П, АФХ-2,9-4350 и др.) разработчики отмечают плавающее шасси на базе автомобиля-амфибии ГАЗ-46. Оно включает в себя силовую установку, трансмиссию, ходовую часть и гребной винт для движения по воде. Также у нового хлебовоза имеется теплоизолированный кузов, жестко закрепленный на шасси. Он обшит оцинкованной и тонколистовой сталью, оснащен задними дверьми с ручками и резиновыми уплотнениями. Внутри кузова размещены стойки направляющих и направляющие для лотков, обеспечивающие безопасное хранение и транспортировку продукции. Экипаж состоит из одного человека, что упрощает эксплуатацию транспорта. В патенте выделяется, что теплоизоляция и система креплений хлебовоза соответствуют стандартам и нормам ГОСТ и СанПиН.

Хлебобулочные изделия получают на военных полевых хлебозаводах в лотках и складывают в теплоизолированный кузов. Задние двери закрываются - после этого хлеб доставляется военным, причем маршрут может не зависеть от водных преград в нем. "При необходимости преодолеть водную преграду в виде полноводной реки или озера водитель потихоньку съезжает на водную поверхность. При помощи раздаточной коробки переключает крутящий момент от силовой установки на гребной винт, после чего пересекает естественную водную преграду", - уточняют авторы патента. 

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Страны
Россия
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