Белый дом: Зеленский в разговоре с Трампом попросил о дополнительных поставках систем ПВО

ЦАМТО, 20 марта. Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Зеленский просил о дополнительных системах противовоздушной обороны", – сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского.

По словам К.Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.