Войти
ЦАМТО

Белый дом: Зеленский в разговоре с Трампом попросил о дополнительных поставках систем ПВО

485
0
0
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 20 марта. Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Зеленский просил о дополнительных системах противовоздушной обороны", – сообщила она на брифинге, комментируя итоги беседы Трампа и Зеленского.

По словам К.Левитт, Зеленский особенно просил у Трампа дополнительные системы Partiot. Она добавила, что американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 16:09
  • 163
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 21.03 15:41
  • 8171
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 13:27
  • 2
Шойгу отметил совершенный уровень российского вооружения
  • 21.03 13:22
  • 1
Нас опять пытаются обмануть: военкор прокомментировал договорённость не наносить удары по объектам энергетики
  • 21.03 13:14
  • 40
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 21.03 12:04
  • 2
Срыв атакой: при налете киевских БПЛА на Энгельс пострадали школа и детсады
  • 21.03 02:17
  • 1
«Невыполнимая» идея: Зеленский обсудил с Трампом передачу ЗАЭС под контроль США
  • 21.03 01:55
  • 1
Путин не только не пошел на уступки по Украине, но еще жестче настаивает на своем (The New York Times, США)
  • 20.03 19:44
  • 2
Показан первый полёт американского истребителя F-15EX
  • 20.03 13:57
  • 8609
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.03 11:39
  • 1
СТАН импортозаместил производство ключевых компонентов для авиационных станков
  • 20.03 09:40
  • 1
"В публичный доступ попало не все". Что Путин и Трамп обсуждали два часа?
  • 20.03 04:27
  • 0
О ракетах "меньшей дальности" (в терминах ДРСМД)
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ