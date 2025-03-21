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Военное обозрение

Истребитель Су-30МКА ВВС Алжира разбился во время учебного полёта

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Источник изображения: topwar.ru

Тяжёлый всепогодный истребитель дальнего радиуса действия Су-30МКА Военно-воздушных сил Алжира разбился во время выполнения учебного полета. Катастрофа произошла вчера в нескольких километрах от деревни Тимектен, к северу от города Аулеф на юго-западе страны. Об этом сообщает информационный портал MENADefense со ссылкой на очевидцев.

По имеющимся данным, инцидент произошел в среду утром через несколько секунд после взлета самолета с авиабазы Реганн.

Источник изображения: topwar.ru

Сообщается. что в момент взлета топливные баки были полностью заправлены, что сильно сократило шансы экипажа на спасение. В результате крушения пилот истребителя погиб, второму члену экипажа удалось катапультироваться, о его состоянии пока ничего неизвестно.

Сразу после инцидента на место падения боевого самолета вылетела поисково-спасательная группа на вертолете. Заместитель министра национальной обороны, начальник штаба Народной национальной армии Алжира генерал Саид Чанегриха приказал провести расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства аварии.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе запланированного учебного задания сегодня утром, в среду, 19 марта 2025 года, военный истребитель потерпел крушение вблизи района Аулеф в вилайете Адрар в третьем военном округе, что привело к гибели пилота, подполковника Беккуша Насра

— говорится в специальном коммюнике, опубликованном после катастрофы Министерством национальной обороны Алжира.

Это вторая катастрофа истребителя Су-30МКА ВВС Алжира. В предыдущий раз боевой самолет потерпел крушение 27 января 2020 года, примерно в 22:00 по местному времени. Боевая машина упала в 16 километрах от города Аин аз-Зитун, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле не было. Как и вчера, Су-30МКА выполнял учебно-тренировочный полет.

На вооружении ВВС Алжира по состоянию на декабрь 2023 года стояло свыше шестидесяти истребителей Су-30МКА (Flanker-H по классификации НАТО). Эта модификация боевой машины разработана российской компаний «Сухой» специально для этой страны. Самолёт создан на базе индийского Су-30МКИ III и является его второй модификацией после малайзийского Су-30ММК.

Это означает, что машины построены по схеме «утка», с передним горизонтальным оперением, которое повышает маневренность самолета. Помимо этого, на истребителе стоят двигатели с управляемым вектором тяги и радиолокационная станция «Барс».

Самолет обладает возможностями, аналогичными Су-37, с которым имеет много общих черт и компонентов. Первый вариант Су-30МКА российского производства был принят на вооружение ВВС Алжира в 2007 году.

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