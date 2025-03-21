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Военное обозрение

Показано применение управляемой бомбы LGK-82 с ударного турецкого БПЛА ANKA III

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонная компания Aselsan провела успешный запуск управляемого боеприпаса LGK-82 с борта ударного беспилотника ANKA III. Соответствующее видео показано в сети.

LGK-82 – это стандартная 500-фунтовая бомба Mk-82, превращённая в высокоточное средство поражения за счёт установки комплекта лазерного наведения.

Источник изображения: topwar.ru

БПЛА ANKA III, созданный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI), имеет конструкцию летающего крыла, которая обеспечивает низкую радиолокационную заметность аппарата. В отличие от предыдущих версий, он оборудован турбовентиляторной силовой установкой, позволяющей развивать скорость до 0,7 Маха и работать на высоте до 12 тыс. м. Беспилотник может нести 1200 кг груза, размещаемого во внутреннем отсеке, и в состоянии находиться в воздухе до 10 часов.

Источник изображения: topwar.ru

В состав полезной нагрузки могут входить как средства поражения, так и специализированное оборудование, например, разведывательное, что позволяет БПЛА решать широкий круг задач.

Источник изображения: topwar.ru

С технологической точки зрения, проведённое испытание подтверждает совместимость турецких дронов с национальным вооружением, что отвечает стремлению Анкары создать собственный цикл оборонного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
TAI
Проекты
БПЛА
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