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ЦАМТО

DE: Британия хочет независимости от США в применении ядерного оружия против РФ

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Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту.
Источник изображения: © Flickr / Defence Images

ЦАМТО, 20 марта. Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для сдерживания России на фоне растущих опасений по поводу уязвимости к политическим сдвигам в доктрине Белого дома.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет британский таблоид Daily Express.

"Как только ракеты оказываются на подводной лодке, вопрос об их развертывании станет делом правительства Его Величества и никого больше – в этом нет никаких сомнений", – заявил изданию высокопоставленный представителей британского флота.

Как напоминает автор материала, хотя Великобритания разрабатывает и производит свои собственные ядерные боеголовки и системы наведения, для их доставки должны использоваться американские ракеты Trident II D5, арендованные у США.

Великобритания и США по-прежнему действуют в соответствии с Соглашением о взаимной обороне 1958 года, которое позволяет передавать специальные технологии между обеими странами. В 1963 году президент США Джон Ф.Кеннеди предоставил Британии оперативную автономию в использовании ядерного оружия с использованием американских систем доставки.

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