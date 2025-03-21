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ТАСС

China Daily: нежелание прекратить поставки оружия Украине усложняет путь к миру

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Уничтоженный российскими FPV-дронами в августе 2024 года американский танк М1А1 Abrams вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики
Уничтоженный российскими FPV-дронами в августе 2024 года американский танк М1А1 Abrams вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Желанное Донецкой Народной Республики.
Источник изображения: социальные сети

Газета считает, что результат разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина "является напоминанием о том, что быстрого решения конфликта не существует"

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Нежелание Запада принять требование России о прекращении военной помощи Украине в качестве условия для полного прекращения огня еще больше усложняет путь к миру. Об этом говорится в редакционной статье газеты China Daily, которая прокомментировала итоги телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Настойчивость Москвы в том, что полное прекращение огня зависит от того, прекратит ли Запад всю военную и разведывательную поддержку Украины, подчеркивает взаимное недоверие, которое подпитывает конфликт. Украина и ее западные союзники отвергли это требование, что еще больше усложнило путь к миру. Эта тупиковая ситуация подчеркивает фундаментальную истину: ни одна страна не должна строить свою безопасность на незащищенности другой", - пишет издание.

Однако, полагают авторы статьи, это не означает, что успехи, хотя и ограниченные, которые были достигнуты в ходе этого телефонного разговора, бессмысленны. Газета считает, что результат разговора Трампа и Путина "является напоминанием о том, что быстрого решения конфликта не существует".

"Общее понимание, достигнутое на переговорах Трампа и Путина, хотя и далеко от прорыва, но все же является шагом в правильном направлении. То, что и Украина, и Россия указали на готовность положить конец конфликту, дает проблеск надежды и импульс для продолжения мирных усилий", - полагает China Daily.

Путин и Трамп провели разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем, сообщили ранее в пресс-службе Кремля. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. 

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Персоны
Путин Владимир
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