Отряд кораблей ВМФ России провел совместное учение с ВМС Пакистана

Во время маневров корабли двух стран отработали задачи тактического маневрирования и отразили условные атаки безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Отряд кораблей Военно-морского флота РФ провели совместное учение с Военно-морскими силами Пакистана в Аравийском море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота провел совместное военно-морское учение типа PASSEX "Аравийский Муссон" с ВМС Исламской Республики Пакистан", - указали в ведомстве.

После выхода из порта Карачи, рассказали в министерстве, корабли Тихоокеанского флота сформировали отряд с пакистанским фрегатом "Шах-Джахан" и корветом "Табук".

В ходе учения, отметили в министерстве, корабли двух стран отработали задачи тактического маневрирования и отразили условные атаки безэкипажных катеров. Далее экипажи провели учение по ПВО, где пакистанские истребители и патрульные самолеты имитировали пуски противокорабельных ракет. А завершилось учение освобождением условно захваченного террористами судна, роль которого выполнял танкер "Печенга", добавили в оборонном ведомстве.

Учение PASSEX "Аравийский Муссон" в предыдущий раз стороны проводили в 2021 году.