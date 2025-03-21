«Таинственное» американское «Изделие 670», выпущенное из БМП M2 Bradley

Источник изображения: topwar.ru

Армия США опубликовала фотографию БМП M2 Bradley во время отстрела из противотанковой установки BGM-71 TOW таинственной ракеты, имеющей обозначение «Изделие 670».

Боевая машина Bradley армии США запускает ракету «670» во время эксперимента Project Convergence-Capstone 5 (PC-C5) в Форт-Ирвине, штат Калифорния, в марте 2025 года

- говорится на подписи к изображению.

Ранее никакой дополнительной информации о таинственном «Изделии 670» не озвучивалось.

Источник изображения: topwar.ru

Судя по фотографии, средство приводится в движение небольшим ракетным двигателем, расположенным в задней части широкого цилиндрического корпуса. Оно оснащено тремя выдвижными решётчатыми стабилизаторами, размещёнными в хвостовой части. У ракеты закруглённый нос, но неизвестно, является ли он просто аэродинамическим обтекателем или за ним скрываются средства наведения на цель.

На корпусе видны как минимум три отдельные секции, которые могут быть модульными и потенциально заменяемыми, например, будучи оснащёнными кассетными боеприпасами или средствами радиоэлектронного противодействия.

GBU-69/B SGM GBU-69/B SGM

На вооружении американских войск имеется похожий планирующий боеприпас GBU-69/B Small Glide Munition (SGM), запускаемый из пусковой установки, оборудованный тремя решётчатыми стабилизаторами в хвостовой части и соответствующий габаритам «Изделия 670». Однако у SGM отсутствует двигатель, а его стабилизаторы заметно отличаются по конструкции.

Не зная подробностей, трудно с уверенностью сказать, является ли «Изделие 670» боеприпасом, беспилотной системой, средством противодействия или чем-то ещё.