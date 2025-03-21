ВВС ОАЭ получили пятый транспорт-заправщик A-330 MRTT

ЦАМТО, 20 марта. Airbus Defence and Space сообщила об отправке с предприятия в Хетафе (Испания) командованию ВВС и войск ПВО ОАЭ пятого многоцелевого транспорта-заправщика A-330 MRTT.

Таким образом, на текущий момент Airbus Defense and Space завершила поставку ВС ОАЭ всех заказанных A-330 MRTT (Multirole Tanker Transport).

Как сообщал ЦАМТО, ВВС ОАЭ заключили с Airbus Defense and Space контракт на закупку первых трех транспортов-заправщиков A-330 MRTT стоимостью 4,4 млрд. дирхамов (1,2 млрд. долл.) в феврале 2008 года. Самолеты были поставлены с февраля по август 2013 года.

В ноябре 2021 года с Airbus Defense and Space был подписан контракт на поставку двух дополнительных A-330 MRTT. Соглашение также предусматривало проведение модернизации к последней конфигурации ранее закупленных Минобороны ОАЭ A-330 MRTT. По информации представителей Минобороны ОАЭ, стоимость заказа составила 2,46 млрд. дирхамов.

Первый из двух заказанных самолетов был передан командованию ВВС и ПВО ОАЭ в ноябре 2024 года.

A-330 MRTT ВВС и ПВО ОАЭ оборудованы штанговой системой дозаправки с дистанционным управлением (ARBS) для заправки F-16E/F, парой подкрыльевых контейнеров со шлангом и стыковочным узлом дозаправляющей системы для дозаправки "Мираж-2000-9", а также универсальной системой UARRSI, использующейся для получения топлива от другого танкера.

Версия A-330 MRTT Enhanced теперь является базовым стандартом для данного самолета. Она включает улучшение аэродинамических характеристик, конструкционных элементов и бортового оборудования. В частности, на борт устанавливается система Power-8 с новыми дисплеями и обновленной авионикой. Улучшения военных систем включают модернизацию системы выполнения задач, системы планирования задач, усовершенствование системы дозаправки в воздухе (Boom Upgrade 3), модернизацию системы визуализации заправки, системы госопознавания "свой-чужой" и системы автоматического зависимого наблюдения-вещания ADS-B.

Самолеты ВВС ОАЭ оснащены системой самообороны J-MUSIC (Multi-Spectral Infrared Countermeasures) и инфракрасной пассивной бортовой системой предупреждения об угрозах (PAWS IR) компании Elbit Systems.