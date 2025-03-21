Французская армия оценивает полнолицевой шлем Ronin

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Разработанный французской армией шлем F3 является одним из основных элементов программы Combattant 2020. Обеспечивая защиту от осколков и 9-мм пуль благодаря кевларовой оболочке, он отличается от предыдущих моделей большей «поверхностью захвата», которая в сочетании с креплениями значительно увеличивает возможности по размещению различных аксессуаров, таких как бинокль ночного видения.

Однако рассматриваются и другие варианты. Так, в прошлом году главное управление вооружений представило шлем TAP F3+, призванный сохранить «биомеханические и физиологические возможности» бойца. Более легкий, но при этом обладающий повышенной прочностью благодаря использованию волокон сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE), он может быть оснащен системой SLAC («боевая акустическая локационная система»), позволяющей пехотинцу определять местонахождение источника выстрела и обнаруживать FPV-беспилотники.

Также армия ведёт испытания шлема Ronin:

Он задаёт новые стандарты баллистической защиты и интегрированных технологий для спецподразделений. Этот шлем, известный своим футуристическим дизайном и исключительными возможностями, обеспечивает улучшенную защиту в полевых условиях, предлагая при этом передовые возможности настройки

- отметили в Минобороны.

Разработанный японской компанией Devtac, Ronin представляет собой полнолицевой шлем, способный выдержать попадание 9-мм пуль. Модель, которую оценивает французская армия, оснащена проекционным дисплеем (тактическая информация отображается в поле зрения бойца) и может оснащаться биноклем, камерами и различными датчиками благодаря планкам Пикатинни. Наконец, он имеет вентиляционную систему охлаждения.