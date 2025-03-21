Начальник расчета: ВСУ боятся залетать на истребителях F-16 в радиус действия РЛС "Небо"

По словам Руслана Нугманова, его расчет обнаруживал реактивные снаряды РСЗО HIMARS, баллистические ракеты ATACMS, различные БПЛА самолетного типа, вертолеты и самолеты противника

ЛУГАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются избегать попадания полученных от Запада истребителей F-16 или Mirage в радиус действия РЛС "Небо" российских войск, поскольку те сразу же будут обнаружены и попадут под воздействие комплексов ПВО. Такое мнение высказал начальник расчета РЛС "Небо" группировки войск "Центр" лейтенант Руслан Нугманов.

"Они не залетают далеко, потому что мы, как говорится, делаем свою работу и не даем им залететь", - рассказал он журналистам, отметив, что при попадании в радиус работы РЛС "Небо" украинские самолеты, например штурмовики Су-25 или же западные истребители F-16 или Mirage, будут практически немедленно обнаружены системой ПВО ВС РФ.

По словам Нугманова, его расчет обнаруживал реактивные снаряды РСЗО HIMARS, баллистические ракеты ATACMS, различные беспилотники самолетного типа, вертолеты и самолеты противника. Дальность работы РЛС "Небо-СВУ" - до 400 км. "Три оборота и мы уже понимаем, какая цель идет - противник или свои", - сказал он. Военнослужащие передают информацию на командный пункт, после чего обнаруженная цель уничтожается расчетами ПВО, в частности ЗРК "Бук".

Лейтенант отметил, что российские РЛС и ЗРК сейчас являются одними из приоритетных целей для ВСУ. "Мы - лакомый кусочек для них, потому что из-за нас они не могут себя чувствовать вольно на наших территориях", - добавил Нугманов. Он рассказал, что для противодействия БПЛА противника возле РЛС выставляются посты воздушного наблюдения. Так, недавно бойцами был сбит ударный беспилотник самолетного типа ВСУ. Также благодаря мобильности комплекса расчет время от времени меняет свои позиции.