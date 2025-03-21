«Мощный инструмент в современной войне»: последняя модификация БМП-3 с усиленной защитой

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На днях «Рособоронэкспорт» представил последнюю версию БМП-3.

Оснащённая 100-мм гладкоствольным орудием, 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми ракетами, БМП-3 обладает превосходными боевыми возможностями

- говорится в издании Army Recognition.

Как указывается, в своей последней модификации машина получила комплект дополнительной защиты, включающий улучшенную броню, решётчатые экраны, средства защиты верхней полусферы – так называемый противодронный мангал, предназначенный для противодействия атакам БПЛА.

Как пояснили в «Рособоронэкспорте», БМП-3 в новой версии может управляться как дистанционно, так и автономно по заданным алгоритмам. Техника оборудована комплексом видеонаблюдения, который повышает ситуационную осведомлённость. Машина сохранила свои амфибийные свойства.

Использование новых технологических достижений в сочетании с проверенной в бою конструкцией делают БМП-3 мощным инструментом в современной войне

- полагают в западном издании.

Как указывается, с началом украинского конфликта БМП-3 активно использовалась как в наступательных, так и в оборонительных целях, обеспечивая поддержку механизированной пехоты. Однако она столкнулась с вызовами со стороны современных противотанковых систем, таких как ПТУР Javelin и NLAW, и – самое главное – БПЛА. В связи с этим усиление защиты техники призвано снизить эту основную угрозу.