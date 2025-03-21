Объяснен успех лунной миссии Blue Ghost

ArsTechnica: Успех лунной миссии Blue Ghost объясняется конструкцией аппарата

Успех лунной миссии Blue Ghost 1 можно объяснить продуманной конструкцией посадочного аппарата, выбранной компанией-разработчиком Firefly Aerospace. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание напоминает, что первая лунная миссия компании Firefly Aerospace сразу оказалась успешной, в отличие от ее конкурента — стартапа Intuitive Machines, чей модуль Nova-C два раза подряд совершал прилунение на бок.

В ArsTechnica обратили внимание на разные устройства посадочных модулей компаний. Так, в отличие от Blue Ghost, Nova-C получил более вытянутую конструкцию. Также на Blue Ghost имеется только четыре посадочных опоры, в отличие от шести на Nova-C.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что американская компания Firefly Aerospace объявила о завершении 17 марта лунной миссии Blue Ghost 1.

Миссия Blue Ghost 1 проработала на поверхности естественного спутника Земли около 14,5 дня (почти 346 часов). За это время станция передала на планету более 119 гигабайт данных. В Firefly Aerospace заявили о выполнении всех запланированных задач, которые предусматривались миссией Blue Ghost 1.