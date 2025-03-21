Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота

Белоусов: обновление подводного флота позволит отражать любое давление извне

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Качественное обновление подводного флота России и мастерство личного состава позволят отражать любое военно-политическое давление извне, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 марта. Министр отметил, что подводные силы планомерно развиваются, на вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А", многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон".

"В ходе специальной военной операции с дизель-электрических подводных лодок эффективно применяются крылатые ракеты "Калибр", совершенствуется система базирования. Уверен, что качественное обновление подводного флота и мастерство личного состава позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне", - сказал Белоусов.