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РИА Новости

Белоусов рассказал о важности обновления подводного флота

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Белоусов: обновление подводного флота позволит отражать любое давление извне

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Качественное обновление подводного флота России и мастерство личного состава позволят отражать любое военно-политическое давление извне, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, который отмечается в России 19 марта. Министр отметил, что подводные силы планомерно развиваются, на вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А", многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон".

"В ходе специальной военной операции с дизель-электрических подводных лодок эффективно применяются крылатые ракеты "Калибр", совершенствуется система базирования. Уверен, что качественное обновление подводного флота и мастерство личного состава позволят и впредь эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне", - сказал Белоусов.

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