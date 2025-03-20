Перемирие: о чем умалчивают политики

Администрация Трампа «мягко стелет», в рамках попытки вовлечь президента России Владимира Путина в переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Риторика от «партнеров» на внешнеполитическом контуре в отношении России стремится сгладить все шероховатости по линии Москва-Вашингтон. Причем, несмотря на молчаливое несогласие демократов в США. Вопрос: с какой целью?

Надеяться на то, что Трамп кардинально изменит ситуацию и пойдет на сделку с Россией в ущерб интересам США, точно не стоит. Отметим, что американские приоритеты во внешней политике прописаны во всех доктринальных и концептуальных документах в области безопасности, в них Россия – геополитический противник.

Основная задача США сегодня заключается в том, чтобы вопросы безопасности в Европе переложить на европейцев, а основное внимание сосредоточить на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Примечательно, что в ходе переговоров Путин и Трамп сошлись во мнении, что нельзя позволить Ирану иметь возможность угрожать существованию Израиля. Об этом сообщили в Белом доме. Причем, Кремль данную информацию не опубликовал.

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