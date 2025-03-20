Войти
Ростех

СТАН импортозаместил производство ключевых компонентов для авиационных станков

181
0
0
Станкостроительный холдинг «СТАН»
Станкостроительный холдинг «СТАН».
Источник изображения: СТАН

На заводе холдинга в Коломне разработаны и изготавливаются фрезерные головы ST-03, оптимизированные для работы с титаном

Станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех запустил серийное производство высокопроизводительных фрезерных голов для авиастроительных станков тяжелого типа. Изделия заменят импортные образцы, аналогов в России у них нет.

Двухосевые вилочные фрезерные головы ST-03 оптимизированы для работы с титаном, ключевым материалом в авиаотрасли. Они разработаны и изготавливаются на заводе СТАНа в Коломне.

Новые головы предназначены для пятикоординатных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ модели СК6П200. Такие станки способны обрабатывать крупногабаритные металлические заготовки для гражданских самолетов, включая детали крыла длиной до 24 метров.

«Конструкторы СТАНа создали российский аналог для замены импортных комплектующих в станкостроении. Это сложное наукоемкое изделие, которое обладает улучшенными характеристиками и обеспечивает высокую производительность. Такие разработки сегодня особенно важны для достижения технологического суверенитета страны. Ведь станкостроение — базовая отрасль машиностроения, от успехов которой зависит эффективное производство самолетов, вертолетов, машин, другой техники», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Госкорпорации Ростех Семен Якубов.

Задачу по проектированию и запуску производства фрезерных голов ST-03 инженеры СТАНа решили в рекордные сроки — всего за восемь месяцев. На сегодняшний день первые станки СК6П200 с новыми фрезерными головами успешно прошли заводские испытания и внедрены в эксплуатацию.

По словам замдиректора по научно-техническому развитию и инновациям СТАНа Дениса Чернявского, холдинг продолжает развивать и расширять собственное производство компонентной базы. Так, в рамках межзаводской кооперации коломенский «Станкотех» и стерлитамакское НПО «Станкостроение» успешно локализовали фрезерные головы с прямым и механическим приводом, а также инструментальные магазины, механические шпиндели и другие элементы станочного оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
СТАН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ
  • 20.03 01:49
  • 1
"Обмен ходами в шахматной партии": мировые СМИ о разговоре Путина и Трампа
  • 20.03 00:07
  • 8160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 18:25
  • 1
Перемирие: о чем умалчивают политики
  • 19.03 18:20
  • 27
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 16:36
  • 32
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 19.03 16:32
  • 27
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 19.03 16:20
  • 156
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.03 16:14
  • 19
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 19.03 16:00
  • 8
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 19.03 15:48
  • 3
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 12:44
  • 0
«Выборы 2025» – появится ли у поляков надежда?
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)