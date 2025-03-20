СТАН импортозаместил производство ключевых компонентов для авиационных станков

На заводе холдинга в Коломне разработаны и изготавливаются фрезерные головы ST-03, оптимизированные для работы с титаном

Станкостроительный холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех запустил серийное производство высокопроизводительных фрезерных голов для авиастроительных станков тяжелого типа. Изделия заменят импортные образцы, аналогов в России у них нет.

Двухосевые вилочные фрезерные головы ST-03 оптимизированы для работы с титаном, ключевым материалом в авиаотрасли. Они разработаны и изготавливаются на заводе СТАНа в Коломне.

Новые головы предназначены для пятикоординатных портальных обрабатывающих центров с ЧПУ модели СК6П200. Такие станки способны обрабатывать крупногабаритные металлические заготовки для гражданских самолетов, включая детали крыла длиной до 24 метров.

«Конструкторы СТАНа создали российский аналог для замены импортных комплектующих в станкостроении. Это сложное наукоемкое изделие, которое обладает улучшенными характеристиками и обеспечивает высокую производительность. Такие разработки сегодня особенно важны для достижения технологического суверенитета страны. Ведь станкостроение — базовая отрасль машиностроения, от успехов которой зависит эффективное производство самолетов, вертолетов, машин, другой техники», — отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам Госкорпорации Ростех Семен Якубов.

Задачу по проектированию и запуску производства фрезерных голов ST-03 инженеры СТАНа решили в рекордные сроки — всего за восемь месяцев. На сегодняшний день первые станки СК6П200 с новыми фрезерными головами успешно прошли заводские испытания и внедрены в эксплуатацию.

По словам замдиректора по научно-техническому развитию и инновациям СТАНа Дениса Чернявского, холдинг продолжает развивать и расширять собственное производство компонентной базы. Так, в рамках межзаводской кооперации коломенский «Станкотех» и стерлитамакское НПО «Станкостроение» успешно локализовали фрезерные головы с прямым и механическим приводом, а также инструментальные магазины, механические шпиндели и другие элементы станочного оборудования.