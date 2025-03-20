Ростех и Сколтех будут совместно разрабатывать высокотехнологичную гражданскую продукцию

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали глава Госкорпорации Сергей Чемезов и председатель попечительского совета Сколковского института Виктор Вексельберг

Госкорпорация Ростех и Сколковский институт науки и технологий будут совместно разрабатывать высокотехнологичную гражданскую продукцию. Приоритетные направления сотрудничества — беспилотные системы, биотехнологии, радиоэлектроника, фотоника, цифровые технологии и другие.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг.

Цель соглашения — разработка наукоемких технологий и производство высокотехнологичных изделий. Стороны будут совместно проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, разрабатывать и реализовывать образовательные программы, а также привлекать ведущих российских и зарубежных преподавателей для подготовки специалистов по приоритетным направлениям сотрудничества.

«Ростех — крупнейшая производственная корпорация России, которая охватывает множество отраслей и создает продукты в сфере высоких технологий. Сколтех — технологический университет, который нацелен на развитие передовых исследовательских компетенций и разработку конкретных технологических решений для реального сектора. Партнерство с институтом поможет вести исследования и разрабатывать технологии по самым востребованным направлениям, развивать научные и индустриальные практики и создавать новые высокотехнологичные продукты, от инновационных лекарственных препаратов до накопителей энергии нового поколения», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Подписание соглашения с Ростехом — это важное событие для университета как ведущей площадки, где решаются технологические задачи мирового уровня в важных для развития экономики страны отраслях. Уверен, что совместная работа в области разработки и производства высокотехнологичной гражданской продукции будет плодотворной», — подчеркнул председатель попечительского совета АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий» Виктор Вексельберг.

Особый фокус деятельности Сколтеха — создание задела для запуска собственных линий разработок. Текущий портфель работ по направлениям технологического лидерства в интересах индустрии включает в себя современные технологии связи, технологии инженерного ИИ, системы хранения энергии и т.д.

Сколтех входит в топ-100 лучших молодых университетов мира престижного рейтинга Nature Index и вносит большой вклад в достижение национальных целей развития страны. Университет является участником Федерального проекта «Технологии», в том числе Национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Цифровая экономика», «Беспилотные авиационные системы», «Новые атомные и энергетические технологии», «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», «Наука и университеты».