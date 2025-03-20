Войти
Ростех

Ростех и Сколтех будут совместно разрабатывать высокотехнологичную гражданскую продукцию

193
0
0
Сергей Чемезов и Виктор Вексельберг
Сергей Чемезов и Виктор Вексельберг.
Источник изображения: rostec.ru

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали глава Госкорпорации Сергей Чемезов и председатель попечительского совета Сколковского института Виктор Вексельберг

Госкорпорация Ростех и Сколковский институт науки и технологий будут совместно разрабатывать высокотехнологичную гражданскую продукцию. Приоритетные направления сотрудничества — беспилотные системы, биотехнологии, радиоэлектроника, фотоника, цифровые технологии и другие.

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и председатель попечительского совета Сколковского института науки и технологий Виктор Вексельберг.

Цель соглашения — разработка наукоемких технологий и производство высокотехнологичных изделий. Стороны будут совместно проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, разрабатывать и реализовывать образовательные программы, а также привлекать ведущих российских и зарубежных преподавателей для подготовки специалистов по приоритетным направлениям сотрудничества.

«Ростех — крупнейшая производственная корпорация России, которая охватывает множество отраслей и создает продукты в сфере высоких технологий. Сколтех — технологический университет, который нацелен на развитие передовых исследовательских компетенций и разработку конкретных технологических решений для реального сектора. Партнерство с институтом поможет вести исследования и разрабатывать технологии по самым востребованным направлениям, развивать научные и индустриальные практики и создавать новые высокотехнологичные продукты, от инновационных лекарственных препаратов до накопителей энергии нового поколения», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Подписание соглашения с Ростехом — это важное событие для университета как ведущей площадки, где решаются технологические задачи мирового уровня в важных для развития экономики страны отраслях. Уверен, что совместная работа в области разработки и производства высокотехнологичной гражданской продукции будет плодотворной», — подчеркнул председатель попечительского совета АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий» Виктор Вексельберг.

Особый фокус деятельности Сколтеха — создание задела для запуска собственных линий разработок. Текущий портфель работ по направлениям технологического лидерства в интересах индустрии включает в себя современные технологии связи, технологии инженерного ИИ, системы хранения энергии и т.д.

Сколтех входит в топ-100 лучших молодых университетов мира престижного рейтинга Nature Index и вносит большой вклад в достижение национальных целей развития страны. Университет является участником Федерального проекта «Технологии», в том числе Национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика», «Цифровая экономика», «Беспилотные авиационные системы», «Новые атомные и энергетические технологии», «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и перспективу до 2036 года», «Наука и университеты».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ
  • 20.03 01:49
  • 1
"Обмен ходами в шахматной партии": мировые СМИ о разговоре Путина и Трампа
  • 20.03 00:07
  • 8160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 18:25
  • 1
Перемирие: о чем умалчивают политики
  • 19.03 18:20
  • 27
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 16:36
  • 32
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 19.03 16:32
  • 27
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 19.03 16:20
  • 156
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.03 16:14
  • 19
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 19.03 16:00
  • 8
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 19.03 15:48
  • 3
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 12:44
  • 0
«Выборы 2025» – появится ли у поляков надежда?
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)