Мирные усилия Дональда Трампа дают сбой (Financial Times, Великобритания)

FT: Трамп признал сложность переговоров с Путиным

Вашингтон практически не оказывает давления на Россию, зато мощно надавил на Украину, пишет FT. У союзников США складывается впечатление, что Трамп торопится и поэтому хочет побыстрее завершить конфликт — с любым итогом.

Фелиция Шварц

Макс Сэддон

Джеймс Полити (James Politi)

Дональд Трамп старался держать марку и не терять лицо, заявив после телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным во вторник, что мирный договор о прекращении конфликта на Украине готовится и что процесс урегулирования находится "в самом разгаре".

Но прозвучавшая из уст президента США оптимистическая оценка разбилась о суровую реальность того, чего ему так и не удалось достичь всего несколькими часами ранее.

В ходе продолжительной дискуссии Путин отверг предложение Трампа о полном прекращении огня, о котором США договорились с Украиной на прошлой неделе, и согласился лишь на временный отказ от ударов по энергетическим и инфраструктурным объектам.

Итоги беседы — второй по счету между лидерами после возвращения Трампа в должность — подчеркнули, насколько трудно американскому лидеру будет превратить свой план скорого мира на Украине в осуществимый договор, приемлемый как для Москвы, так и для Киева.

В ходе прошлогодней президентской кампании Трамп постоянно выставлял себя борцом за глобальный мир, однако теперь столкнулся с трудностями и никак не может прекратить жестокие конфликты, как когда-то обещал.

Разговор с Путиным состоялся через считанные часы после провала соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного между Израилем и ХАМАС при посредничестве союзников Трампа и должностных лиц администрации Джо Байдена в январе.

А конфликт в Газе, в свою очередь, возобновился сразу после того, как сами США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене и сделали ряд строгих предупреждений сторонникам группировки в Иране.

"Дональду Трампу не совместить свой образ великого переговорщика с суровой реальностью этих конфликтов", — считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир Аарон Дэвид Миллер.

"Личность, которая в мирке Трампа считается гарантией успеха, на сей раз не срабатывает", — добавил он.

Разговор с Путиным также показал, сколько рычагов давления Трамп передал Москве за последний месяц своим давлением на Киев, включая публичный выговор президенту Украины Владимиру Зеленскому в Белом доме.

"Путин пошел лишь на скромные уступки Трампу, не поступившись ничем существенным", — сказала бывший старший директор по России Совета национальной безопасности США на первом сроке Трампа Фиона Хилл.

"Путин не сдвинулся с места, и США, по сути, ведут переговоры сами с собой по всем вопросам, — отметила Хилл. — А он хочет выиграть".

Стенограмма Кремля ясно дала понять, что Путин не отказался ни от одного из своих жестких требований. Его согласие временно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру и работать над соглашением о безопасности в Черном море знаменует собой лишь возврат к договоренностям, заключенным Москвой на ранних этапах конфликта.

В прошлом месяце глава российского МИДа Сергей Лавров отрицал сам факт того, что Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины.

Стремление Трампа к скорой сделке придало Путину смелости, считает директор Евразийского центра Карнеги* в Берлине Александр Габуев**. "Трамп сделал очень мало для создания рычагов влияния против России, зато мощно надавил на Украину. Посему результат не должен удивлять", — сказал он.

Выступая перед журналистами Fox News во вторник вечером после звонка, Трамп признал сложность переговоров с Путиным.

"Прямо сейчас у нас много стволов, нацеленных друг на друга. И достичь прекращения огня будет непросто, если не пойти дальше. Вообще-то у России преимущество, как вы знаете", — сказал Трамп.

Высшие должностные лица президента и ведущие сторонники на Капитолийском холме советуют ему не сворачивать с выбранного пути, даже если это займет больше времени, чем он обещал в ходе предвыборной кампании.

"Президент Трамп доказал, что он президент, который говорит то, что думает, и имеет в виду то, что говорит. Он возглавит этот процесс и положит конец этому конфликту, который длится более трех лет", — написал во вторник днем спецпредставитель Трампа на Украине Кит Келлог у себя в Х.

Однако критики полагают, что во внешней политике Трампа есть очевидный изъян — следствие его неспособности осознать особенности всех вовлеченных игроков и убежденности в том, что он сможет решительно переломить динамику на местах.

"Переговоры о прекращении войн в принципе крайне сложны и утомительны — они требуют огромного терпения и творческого подхода, чтобы найти относительно приемлемые предложения", — объяснил директор по Европе, России и Евразии Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

"Складывается ощущение, что у администрации Трампа на Украине кончается терпение, и она просто хочет поскорее уйти от конфликта", — добавил он.

По ситуации в Газе Трамп совсем недавно провел прямые переговоры с ХАМАС в попытке перейти ко второй фазе перемирия, но уже через считанные дни сменил тактику и поддержал израильские удары по палестинскому анклаву, чем вверг Ближний Восток обратно в пучину великих потрясений и еще большей нестабильности.

Критики также пеняют Трампу за то, что своим шантажом в адрес союзников США — в том числе по торговым вопросам — он сузил охват и подорвал дипломатическое влияние Америки.

"Такое чувство, что он сознательно отталкивает наших союзников и партнеров, и мы таким образом теряем свою власть в мире, — сказал один бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента. — А если наша мировая власть ослабнет, мы не сможем заключать соглашения, которых он добивается".

"Как бы Трамп ни представлял себе концерт великих держав 19-го века (Европейский концерт — порядок, образовавшийся по итогам Венского конгресса 1815 года и действовавший почти столетие — прим. ИноСМИ), только на современный лад, он убедительно доказал, что его влиянию есть пределы. Отчаявшись добиться скорых побед, он лишь карает друзей и вознаграждает врагов", — считает директор по исследованиям внешней политики и обороны Американского институте предпринимательства Кори Шаке.

По мнению аналитиков, трудности Трампа льют воду на мельницу Путина.

"Путин выжидал, не произойдет ли серьезных сдвигов. Он рассчитывал, что европейцы сдадутся или что Украина рухнет. А вместо этого США внезапно переметнулись на другую сторону", — сказала Хилл.

Бергманн встревожен тем, на какие еще уступки Путину Трамп пойдет ради окончательного урегулирования.

"Если прекращение огня также свернет поставки американского оружия на Украину, это будет огромной победой для Путина, потому что Китай, Северная Корея и Иран своей поддержки не прекратят", — заключил он.

Комментарии читателей:

Eowa47

В статье почему-то ни слова о том, что Путин согласен на прекращение огня, если Запад прекратит поставлять Украине оружие.

Это вполне разумный вариант. Чего ради России соглашаться на перемирие, чтобы Украина просто взяла и перевооружилась?

Tom-cares-for-Britain

Чем больше оружия Запад вольет на Украину, тем дольше затянется конфликт и тем больше людей погибнет. За сколько еще жизней Стармер и Макрон готовы взять на себя личную ответственность?

Пихать Украину в НАТО было бессмысленно и вредно с самого начала. Байден же прекрасно знал, что играет со спичками рядом с лужей бензина.

Хотя я не одобряю подхода Трампа по многим вопросам, тут я хорошо его понимаю.

Recalcitrant

— Вьетнам

— Ирак

— Афганистан

За исключением холодной войны никто не скажет, что американцы поднаторели в международной дипломатии.

Hunter

На этой кухне слишком много поваров. ЕС и Великобритания тоже кашеварят...

Androcydes

Славно побеседовали. Агент "Краснов" получил новые инструкции.

Shuffleplay

Все, чего Трамп добился, — это укрепил Россию. Увы, есть риск, что он придумает, как повесить всех собак на Зеленского. И все его дружки из "Великой Америки" молча поддержат.

Balanced Perspective

Трамп хочет мира на Украине, но его подрывает европейская элита, глобалисты и их любимый неизбранный диктатор в Киеве.

Суть в том, что Россия выиграла военный конфликт с Западом, и расстановка сил будет лишь склоняться в пользу Москвы, пока западная опосредованная война не сойдет на нет. У Трампа в этой игре нет карт, а козырей и подавно.

В этом сценарии Россия либо получит искомое дипломатическим путем (то есть наименьшим кровопролитием), либо через безоговорочную капитуляцию Украины после бегства Зеленского. Чтобы дипломатия сработала, Зеленский должен уйти, и должно быть легитимное правительство с мандатом на переговоры о мире — чего, собственно, хочет большинство украинцев.

* Организация, выполняющая функции иностранного агента

** Внесен Министерством юстиции РФ в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента