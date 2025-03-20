Новые разработки в области оптики демонстрирует "Швабе" в Москве

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представляет на проходящем в столице России XXVIII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед" прицелы для стрелкового оружия, оптические системы и устройства различного назначения, сообщила в среду пресс-служба компании.

"Холдинг с 2016 года принимает участие в салоне изобретений и инновационных технологий. За это время разработки наших предприятий не раз были отмечены экспертным жюри. Только за последние три года нам удалось получить 18 медалей и специальный приз от международного жюри салона "Архимед", - сказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, Новосибирский приборостроительный завод представляет на салоне коллиматорный прицел для спортсменов и охотников ПКУ-2М. Эта модель способна работать на одной батарейке до 10 тыс. часов.

"Красногорский завод им. С.А.Зверева демонстрирует цифровую дальномерную фотокамеру "Зенит М", оснащённую сверхсветосильным объективом нового поколения "Зенитар" 1/35. Камера позволяет снимать при низкой освещенности, обеспечивая исключительное качество изображения и широкие возможности для творчества. На стенде также представлены два светосильных компактных объектива - "Зенитар" 1/50 и "Зенитар" 2,8/21 с байонетом М-mount", - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что НПО "Государственный институт прикладной оптики" презентует два проекта - программно-аппаратный комплекс дистанционного зондирования Земли и устройство имитации фоно-целевой обстановки, а Государственный научный центр РФ НПО "Орион" представляет усовершенствованную технологию изготовления утоньшенных фотоприемных гибридных сборок.

Уральский оптико-механический завод им. Э.С.Яламова показывает в Москве несколько разработок для неонатологии и проведения респираторной терапии.

В экспозиции холдинга "Швабе" демонстрируется также новая разработка Вологодского оптико-механического завода - универсальное зажимное устройство. Его можно применять как на обычных металлорежущих станках, так и в современных обрабатывающих центрах с компьютерным управлением.

Ещё одно изобретение - фотосмесительное устройство лазерного гироскопа - демонстрирует на салоне НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха.