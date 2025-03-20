Астроном Зеленый: зонд "Венера-Д" вряд ли отправится к Венере раньше 2034-2035 годов

Российские ученые рассчитывают на то, что "Венера-Д" будет началом для долгосрочной и амбициозной программы изучения Венеры, отметил научный руководитель Института космических исследований РАН

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская миссия "Венера-Д" вряд ли будет выведена в космос в 2031 году - она, скорее всего, отправится ко второй планете Солнечной системы в 2034 или 2035 году. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на 65-х чтениях имени Вернадского в Институт геохимии и аналитической химии РАН.

"Ученые настаивают на запуске "Венеры-Д" в 2031 или 2032 году, в одном "окне" вместе с другими миссиями, которые будут отправлены нашими зарубежными коллегами на Венеру. С учетом недавней истории наших предыдущих миссий мы боимся и не хотим торопить НПО Лавочкина, поэтому запуск с большой долей вероятности сдвинется на 2034-2035 годы", - сказал Зеленый.

При этом научный руководитель Института космических исследований РАН отметил, что российские ученые рассчитывают на то, что "Венера-Д" будет началом для долгосрочной и амбициозной программы изучения Венеры, включающей в себя сразу несколько миссий и спускаемых аппаратов. Как надеются планетологи, одна из этих миссий впервые захватит и доставит на Землю образцы венерианской атмосферы из облачного слоя, где в теории может существовать внеземная жизнь.

О "Венере-Д"

Миссия "Венера-Д" состоит из российского посадочного модуля и орбитального аппарата. Ранее планировалось, что этот проект будет совместным с США, однако в апреле 2022 года экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что миссия сейчас разрабатывается только российскими специалистами. "Венеру-Д" предлагается запустить с помощью тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" в середине следующего десятилетия.