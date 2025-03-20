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Известия.ru

Концерн «Калашников» представил новый ЗРК «Крона» заказчику

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Источник изображения: Фото: kalashnikovgroup.ru

Концерн «Калашников» представил заказчику полнофункциональные макетные образцы боевого модуля нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего действия «Крона». Об этом 19 марта сообщили на сайте компании.

Как пояснил генеральный директор концерна, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников, идея создания «Кроны» возникла после анализа опыта борьбы с крупными и малыми беспилотными летательными аппаратами в зоне спецоперации.

«Опыт противодействия большим и малым БПЛА противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям», — подчеркнул он.

Ранее концерн представил экспортный вариант комплекса под названием «Крона-Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби в феврале. Разработка была создана для защиты ключевых государственных объектов, городской инфраструктуры, стратегически важных сооружений, а также специальных грузов в местах их хранения от ударов средств воздушных атак, добавила «Газета.Ru».

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что в зоне спецоперации уже появилась новейшая разработка концерна «Калашников» — легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 мм. Оружие предназначено для поддержки штурмовых подразделений и стрельбы из неустойчивого положения — в ограниченном пространстве, гористой или лесистой местности.

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