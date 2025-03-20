Направленный срыв: Киев пытается осложнить переговоры между Россией и США

С этой целью была предпринята попытка вторжения в Белгородскую область и атака российского энергообъекта в Краснодарском крае

Киевские власти будут стараться сорвать переговоры между Россией и США всеми возможными способами и пойдут на любые провокации. Попытка вторжения в Белгородскую область и атака объекта топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае — из их числа, считают опрошенные «Известиям» эксперты. 18 марта ВСУ предприняли несколько атак с целью проникновения на территорию Белгородской области. Об отражении украинских нападений и тем как это связано с переговорным процессом между Россией и США — в материале «Известий».

Атака на Белгородскую область

Перед переговорами президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа 18 марта украинские силы предприняли попытку прорваться на территорию России в Белгородской области. Несколько атак было проведено в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Первая началась рано утром — в 5.50. Всего же в течение дня ВСУ пять раз пытались прорвать российскую линию обороны на госгранице, сообщили в Минобороны РФ.

Было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники: пять танков, 16 бронемашин, четыре автомобиля, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77.

Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск «Север», огнем артиллерии и ударами FPV-дронов.

Потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь бронемашин, три инженерные машины разграждения и автомобиль.

Также российская армия нанесла более 40 мощных ракетных и авиаударов по резервам ВСУ в Сумской области. Были задействованы комплексы «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», авиация применила более 40 авиационных бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Противнику были нанесены значительные потери.

Попытки прорваться на нашу территорию продолжились и 19 марта, рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин.

— Постоянно звучат сигналы ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районе, — рассказал он. — Там противник использует дальнобойную артиллерию и РСЗО. В небе кружат ударные вертолеты и фронтовая авиация.

Удары по российской энергосистеме

В российском военном ведомстве заявили, что попытка прорыва на российскую территорию предпринята для того, чтобы создать негативный фон вокруг переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

По их итогам Владимир Путин дал команду прекратить удары по энергетическим объектам на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

Минобороны РФ сообщило, что в момент получения приказа Верховного Главнокомандующего о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных БПЛА, нацеленных на украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК, находящиеся в Николаевской области.

Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК «Панцирь», один — дежурным истребителем ВКС России.

Несмотря на заявление Владимира Зеленского, сделанное 18 марта, что он всегда поддерживал позицию «не бить никаким оружием по энергетике», уже после завершения переговоров президентов России и США киевские власти провели еще одну провокацию.

В ночь на 19 марта киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа на расположенный в станице Кавказская (Краснодарского края) объект энергетической инфраструктуры.

Он обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщили в военном ведомстве.

Из-за падения украинского БПЛА на территории пункта перевалки произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с возгоранием на площади 1,7 тыс. кв. метров. Жертв среди работников предприятия нет.

Верить нельзя

Сейчас от официального Киева можно ждать любых провокаций, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Зеленскому мир не нужен — после его наступления он не сохранит власть, — отметил он. — Конечно, он будет стараться сорвать все шаги в этом направлении. Провокации уже проводятся. Заявления об ударах, якобы нанесенных российскими БПЛА по энергетике Украины после приказа нашего президента не бить по ним, — из их числа. Им верить нельзя. У наших Вооруженных сил достаточно не менее важных целей — предприятия ВПК, порты, склады с боеприпасами и военными грузами, железнодорожные пути и станции. Вся инфраструктуры войны должна быть поражена, чтобы к линии боевого соприкосновения не поступали военные грузы и резервы.

Скорее всего, продолжатся бои и на госгранице в районе Курской и Белгородской областей, считают эксперты. Противник здесь преследует две оперативно-тактические цели, объяснил Геннадий Алехин.

— ВСУ потерпели ощутимое поражение на Суджанском плацдарме и фактически на всем курском направлении, поэтому сейчас они цепляются за несколько сел по периметру границы Сумской и Курской областей, — отметил он. — Им это надо, чтобы предотвратить возможный удар российской армии. Также им необходимо не дать нашим подразделениям ударить одновременно на северо-западе Харьковской области. На харьковском направлении сейчас мы полностью владеем инициативой. Об этом говорят наши успешные действия на купянском участке фронта. А также на севере — в Волчанске, Липцах, Слатино, Золочеве.

Попытка вторжения в Белгородскую область — это еще один ход Киева по срыву переговорного процесса, а также ответ и за неудачи на Курском направлении, уверен аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

— Не исключено, что таким образом ВСУ хотят отвлечь ВС РФ под Курском, хоть как-то реабилитироваться в информационном поле и по возможности вновь занять российские территории для их обмена на другие, — отметил он.

Эксперт напомнил, что такие действия оборачиваются для украинской стороны наихудшим образом — от окружения до создания зоны безопасности вдоль границы в целях предотвращения подобных вылазок в будущем.

Юлия Леонова