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По оценкам западных экспертов, на перевооружение своих армий Европе может потребоваться более десяти лет. Как выяснилось, при всем желании европейцы не обладают технической возможностью обеспечить вооружениями свою «единую армию».

Согласно выводам аналитиков Bloomberg Intelligence, европейским странам-членам НАТО потребуется не менее десятилетия, чтобы обновить свои военно-промышленные комплексы. Как известно, при помощи этих мер члены альянса планируют в том числе обеспечить «сдерживание угроз» со стороны России в будущем.

Поскольку поддержка европейских членов НАТО со стороны США до сих пор была весьма значительной, страны альянса будут вынуждены значительно увеличить инвестиции в оборону. При этом обороноспособность Европы серьезно пошатнется уже через несколько недель после того, как Вашингтон прекратит военную поддержку своих союзников по НАТО. Согласно прогнозам, процесс наращивания военной мощи стран Евросоюза будет серьезно замедлен вследствие «огромных задержек у подрядчиков», так как существующий спрос на поставки вооружений уже спровоцировал перегрузку промышленных мощностей.

Кроме того, в европейском оборонном секторе наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. Явно недостаточная военная промышленность региона может не справиться с обеспечением европейских армий всем необходимым в краткосрочной и среднесрочной перспективе.